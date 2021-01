Divertido 'cruce' de Pérez y Russell en redes por el GP de Sakhir

El domingo 6 de diciembre de 2020 "Checo" Pérez vivió una jornada inolvidable al obtener su primer triunfo en la Fórmula 1 venciendo en el GP de Sakhir disputado en Bahréin al volante de su Racing Point.

El piloto mexicano llegó al liderazgo ese día a 24 vueltas del final tras un error de Mercedes en la detención en pits de Russell, quien ese fin de semana reemplazó a Lewis Hamilton, ausente por COVID-19, y tuvo una gran actuación en la que superó claramente a Valtteri Bottas.

Russell, que cayó al quinto puesto por la equivocación de su equipo, luego atacó fuerte sobre el final y parecía ser una amenaza para Pérez pero un pinchazo finalmente lo terminó por relegar a la novena posición después de liderar 59 de las 87 vueltas de la carrera.

En las últimas horas la Fórmula 1 publicó un video en su canal de YouTube donde se pueden apreciar en detalle las conversaciones por radio durante la dramática carrera y Pérez comentó la publicación del mismo en Instagram con la frase "¡Vale la pena verlo nuevamente!"

Russell, atento a las redes sociales, respondió a la invitación de "Checo" con un "No, gracias...", acompañado por emoticones de risas y llantos.

Pérez, quien en 2021 será piloto de Red Bull, dijo recientemente que no siente que su victoria en Sakhir haya sido clave para su llegada al equipo de Milton Keynes: "Creo que sin duda ha ayudado, pero creo que ha sido más la consistencia que he mostrado a lo largo de los años. El año pasado tenía un paquete mejor, así que pude demostrarlo más, pero no es que una sola carrera en la Fórmula 1 te cambie la vida".

