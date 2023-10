Checo Pérez sale del pitlane y podría tener otra sanción en Qatar

Sergio Pérez fue eliminado en la vuelta 10 de 19 en la carrera sprint del sábado en el Circuito de Losail tras un accidente múltiple, lo que inmediatamente confirmó a su compañero de equipo, Max Verstappen, como tricampeón del mundo.

Cuando Esteban Ocon se colocó por el Nico Hulkenberg en el camino a la curva dos, no pudo ver el coche de Pérez en el extremo derecho, por lo que no dejó al Haas espacio suficiente. Esto desencadenó un sándwich de tres coches que terminó con Ocon y Pérez en la grava. Los tres pilotos fueron investigados y no se tomaron más medidas.

El sidepod y el suelo del RB19 parecían estar significativamente dañados, y más tarde se descubrió que no se podían reparar, lo que obligó a Red Bull a fabricar un segundo chasis.

Dado que la construcción de este chasis superó la fase de célula de supervivencia (que contiene el depósito de combustible y el cockpit) sin la supervisión de la FIA, se considera que se trata de un tercer coche.

Además, este trabajo tuvo lugar dos horas después de que se mostrara la bandera a cuadros de la carrera sprint. Según el reglamento deportivo de la FIA, dentro de este plazo todos los coches "deben estar cubiertos y listos para que se apliquen los precintos de la FIA con el fin de garantizar que permanezcan seguros hasta el día siguiente".

Como tal, el asunto ha sido remitido a los comisarios, que posteriormente han convocado a Red Bull.

Los últimos precedentes apuntan a que Pérez se verá obligado a salir desde el pitlane en el GP y también podría tener una penalización de 10 segundos añadida a su tiempo de carrera.

Tras un accidente de Logan Sargeant en la Q1 en Japón, Williams también infringió la norma de dos horas de sellado de la FIA y construyó un chasis más allá de la fase de célula de supervivencia.

Williams montó entonces piezas de especificaciones diferentes a las utilizadas en la clasificación. Dado el cambio de especificaciones, Sargeant tuvo que empezar la carrera desde el pitlane.

Como resultado, según la FIA: "Como ya se impone una salida desde el pit lane por la modificación de piezas, era apropiada una penalización adicional por tener un tercer chasis disponible".

"Los comisarios recomiendan que este asunto se discuta de nuevo en el Comité Asesor Deportivo".

Como la salida desde el pitlane ya era obligatoria, Sargeant también recibió una penalización de diez segundos.

