La explicación completa de la FIA sobre su sanción a Pérez en Singapur

Sergio Pérez dominó de principio a fin la 17° ronda de la temporada 2022 de Fórmula 1 disputada este domingo en el circuito de Marina Bay, en Singapur, pero debió esperar para ser declarado formalmente el ganador.

El piloto mexicano fue investigado después de la carrera por no haberse mantenido a menos diez coches de distancia mientras lideraba el pelotón durante los dos períodos del coche de seguridad que tuvieron lugar en el gran premio.

En un breve contacto con la prensa, Pérez aseguró que "no había problema", pero recién más de dos horas y media después de finalizada la carrera llegó la resolución oficial de los comisarios de la carrera, quienes aplicaron una reprimenda y una sanción de cinco segundos al piloto de Red Bull. Debido a que ganó por 7s595 sobre Charles Leclerc, Pérez mantiene así su segunda victoria de la temporada y la cuarta en su cuenta personal dentro de la máxima categoría.

Los comisarios encontraron que Pérez no respetó la distancia máxima reglamentaria con el coche de seguridad en las dos intervenciones que tuvo el mismo en la carrera, y explicaron detalladamente por qué decidieron aplicarle una reprimenda por la primera infracción y cinco segundos por la segunda.

Esta es la explicación completa del Documento 56 de los comisarios, referida al primer período del coche de seguridad.

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 11 (Sergio Pérez), al representante del equipo y han revisado las pruebas de video. El artículo 55.10 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 de la FIA exige que el líder se mantenga a una distancia máxima de 10 coches del coche de seguridad una vez desplegado hasta que se apaguen las luces. El coche 11 era el coche líder en la vuelta 10".

"Se admitió que, mientras las luces del coche de seguridad seguían encendidas, PER no se mantuvo a menos de 10 coches de distancia del coche de seguridad entre la salida de la curva 13 y la curva 14. Cuando se le preguntó durante la audiencia, PER dijo que las condiciones eran muy húmedas y que era muy difícil seguir de cerca al coche de seguridad con poca temperatura en sus neumáticos y frenos".

"Aunque la pista estaba mojada en algunas partes, no aceptamos que las condiciones fueran tales que hicieran imposible o peligroso que PER mantuviera la distancia requerida de menos de 10 coches".

"No obstante, tuvimos en cuenta las condiciones de humedad y las dificultades señaladas por PER como circunstancias atenuantes de este incidente y, en consecuencia, determinamos que debe imponerse una amonestación".

Al momento de dar las razones de la resolución de la sanción de cinco segundos, los comisarios explicaron lo siguiente en el Documento 57:

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 11 (Sergio Pérez), al representante del equipo y han revisado las pruebas de video. El artículo 55.10 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 de la FIA exige que el líder se mantenga a una distancia máxima de 10 coches del coche de seguridad una vez desplegado hasta que se apaguen las luces".

"El coche 11 era el coche líder en la vuelta 36 durante el segundo período de coche de seguridad en la carrera. Se admitió que mientras las luces del coche de seguridad seguían encendidas, PER no se mantuvo a menos de 10 distancias del coche de seguridad entre las curvas 13 y 14. Esto ocurrió a pesar de que el director de carrera había advertido al equipo de que PER no estaba respetando el reglamento de menos de 10 distancias entre las curvas 9 y 10. El equipo transmitió esa advertencia a PER".

"Nos referimos al Documento 56 por el que impusimos una reprimenda a PER por una infracción del mismo reglamento durante el primer despliegue del coche de seguridad durante la carrera. Como esta fue la segunda infracción del artículo 55.10 por parte de PER durante la carrera y siguió a una advertencia expresa del Director de Carrera, determinamos imponer una penalización de 5 segundos a PER".

"Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios, de acuerdo con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los límites de tiempo aplicables".

