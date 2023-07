Marko: Checo Pérez se disculpó con Verstappen tras Austria

Los vigentes campeones del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2023 son Red Bull y enel Gran Premio de Austria confirmaron su dominio con dos poles y victorias en las dos carreras cortesía de Max Verstappen que logró su quinto triunfo consecutivo, con lo que su equipo suma nueve victorias en nueve carreras esta temporada, dos de ellas a cargo de Sergio Pérez.

Su ventaja se hizo aún más acuciante hacia el final de la carrera en Austria, ya que Verstappen estaba decidido a cambiar neumáticos y conseguir la vuelta rápida y los puntos con neumáticos blandos. Tenía una ventaja tan grande sobre Charles Leclerc que lo consiguió fácilmente y fue un duro golpe para sus rivales.

Helmut Marko, asesor deportivo del equipo, comentó la carrera en el programa en alemán de Sky. "Dos pole positions tanto en el sprint como en la carrera principal, y hemos ganado las dos. Checo Pérez pudo subir del 15º al tercer puesto y Max consiguió la vuelta rápida, así que pudo dormir tranquilo", expresó el austriaco.

El piloto mexicano arrancó desde la parte media de la parrilla luego de quedar eliminado en la Q2 el día viernes.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, el resto de la parrilla en la salida del Sprint. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El austriaco explicó que la decisión de detener al bicampeón del mundo en el final de la carrera era un riesgo contenido y no había gran posibilidad de perder la victoria.

"No paraba de avisar en boxes de que los neumáticos no funcionaban. Sabíamos que había menos riesgo si no los cambiábamos, pero él tenía tanta ventaja que no tuvimos que arriesgar demasiado", dijo.

Al hablar del mexicano indicó que todo quedó resuelto entre el latinoamericano y Verstappen tras el duelo que tuvieron en los primeros metros en la arrancada de la carrera sprint donde los dos competidores llegaron al duelo lado a lado.

"Lo ha hecho genial. Ha hecho los adelantamientos, ha recuperado la confianza y ha aumentado su ventaja sobre Alonso en el campeonato. No vio a Max en el sprint, pero se disculpó con él, no pasa nada".