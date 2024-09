El consejo de Checo Pérez a Colapinto para llevar la "presión" de todo un país

Además de ser dos pilotos latinos en la Fórmula 1, Sergio Pérez y Franco Colapinto pueden relacionarse en que a ambos les tocó llegar al campeonato para terminar con la ausencia de sus respectivos países en la máxima categoría del automovilismo.

"Checo" Pérez debutó en la F1 en la temporada 2011 y en ese momento se convirtió en el primer mexicano en la serie en casi 30 años, ya que la anterior presencia había sido de Héctor Rebaque en octubre de 1981.

El debut de Colapinto en el pasado GP de Italia, por su lado, marcó la primera vez de un argentino en la parrilla de la F1 desde abril de 2001, momento de la última carrera de Gastón Mazzacane antes de ser desplazado de Prost.

Como ocurrió en su momento con Pérez en México, el arribo de Colapinto a la máxima escena del deporte motor mundial generó gran atención a su alrededor tanto en aficionados como en la prensa en Argentina, por lo que el piloto de Red Bull entiende bien lo que está atravesando el joven corredor de Williams.

"Nuestros países no están acostumbrados a ver a un piloto de F1, así que la expectativa es enorme y también la presión sobre tus hombros. Es diferente a ser un piloto europeo en ese sentido. Tienes a todo un país detrás de ti", dijo Pérez al ser preguntado por Motorsport.com sobre el momento que vive Colapinto.

"Le diría a Franco que lo haga lo mejor que pueda, que se centre en ser el mejor piloto de carreras posible. Y esa es la mejor manera de hacer feliz a tu país. Creo que ha demostrado un gran comienzo en su carrera en la F1, y espero de verdad que en el futuro pueda tener una oportunidad", agregó el piloto mexicano, en buena sintonía con el argentino.

Sergio Pérez, junto a aficionados en el GP de México 2023 de F1. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Checo" Pérez, de 34 años, recordó cómo fueron sus inicios en la Fórmula 1 y el salto a la fama que eso significó para él en su país.

"Obviamente las expectativas son enormes. De repente te conviertes en uno de los atletas más famosos de tu país y es algo que te acompaña", dijo.

"Es muy agradable tener todo este impulso contigo, toda esta presión, pero todo es muy positivo, ya sabes, porque cuando fui a Europa, te sientes como desconectado del mundo, pero luego llegas a la Fórmula 1, de repente todo el país está detrás de ti".

"Así que sólo diré que Franco lo tiene todo. Parece ser muy maduro a una edad muy joven, y creo que lo hará bien".

Por su parte, Colapinto no se mostró sorprendido por el enorme apoyo que está recibiendo desde Argentina al ser consultado al respecto el jueves en Bakú.

"No. Sabía que iba a ser así. Hacía 23 años que un piloto argentino no llegaba a la Fórmula 1. Aman el deporte. Y había tanta necesidad de Argentina de tener un piloto de Fórmula 1 en la parrilla. Son muy, muy aficionados al automovilismo. Para ser honesto, me hubiera encantado cuando era chico tener a alguien en la Fórmula 1 para poder apoyarlo, para poder despertarme por las mañanas y ver las carreras. Y no tuve eso".

"Y por supuesto, es un placer que sea yo ahora, el que está aquí, y que tantos chicos estén empezando en el karting porque están viendo ahora las carreras y porque el automovilismo se está haciendo un poco más y más famoso. Lamentablemente, yo no tenía a esa persona para estar apoyando, pero es increíble que ahora pueda ver a tanta gente feliz, disfrutando, como lo estoy haciendo yo aquí en la Fórmula 1, pero también desde sus casas, animando y apoyando tanto", finalizó.