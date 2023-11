Colapinto, entre el desafío de manejar un F1 y el momento "histórico"

Franco Colapinto tendrá la oportunidad de conducir por primera vez un monoplaza de Fórmula 1 el próximo 28 de noviembre en el circuito de Yas Marina, escenario donde el fin de semana anterior la máxima categoría cerrará la temporada 2023 con el Gran Premio de Abu Dhabi.

Como parte de su preparación para ese momento trascendental de su carrera deportiva, el piloto argentino se encuentra junto a Williams en el Gran Premio de Brasil, donde realizó un encuentro con medios entre los que estuvo Motorsport.com.

"Subirme al F1 el martes después de la carrera en Abu Dhabi va a ser un momento único para mí, muy especial. Desde que empecé a correr en karting cuando tenía 10 años, mi sueño era poder manejar algún día un F1, y tenerlo a la vista y poder hacer ese primer test, esas primeras vueltas, es algo increíble. No pensaba en ello ni me lo esperaba", comenzó Colapinto.

La oportunidad de manejar el coche de Fórmula 1 de Williams llega después de un año de Colapinto siendo parte de la Academia de Jóvenes Pilotos de la escudería de Grove, y el argentino asegura que la experiencia lo ayudó a mejorar no solo como piloto, sino también a nivel personal.

"Crecí mucho como piloto este año con toda la ayuda de la Academia, con toda la ayuda de Williams, estando en el simulador trabajando con los ingenieros de F1, trabajar también con Logan (Sargeant) y Alex (Albon) ha sido una ayuda inmensa. Y crecí mucho, no sólo en lo que respecta a la conducción, sino también en el aspecto personal, para ser más profesional y cosas por el estilo".

"Sigo aprendiendo cosas cada día que estoy aquí. Como dije, tengo muchas ganas de hacer el test, pero también seguir con Williams en el futuro, que sería algo increíble para mí. Disfruté mucho este primer año con ellos. Ya dije antes que era un sueño desde pequeño formar parte de un equipo de F1 y al venir de Sudamérica es muy duro. Cada año importa mucho y es muy difícil rendir al máximo fin de semana tras fin de semana cuando no sabes si estás en la siguiente carrera o no porque no tenés presupuesto. Esa es la parte más difícil, pero ahora por supuesto, con el apoyo de Williams está siendo mucho más fácil, me han apoyado muchísimo, y estoy muy, muy feliz de formar parte de este increíble equipo".

Colapinto, de 20 años, recordó los sacrificios que debió realizar al irse a vivir solo a Italia a muy corta edad, sin hablar el idioma y debiendo ocuparse de todos los aspectos de la vida diaria, y es por eso que ahora se enfoca en disfrutar el momento, pero sin perder de vista lo que significa para él y para los amantes de la F1 en Argentina.

"A los 14 años me fui sola a Italia, sin saber italiano. De repente, empecé a necesitar lavarme la ropa, a cocinarme. Han sido cosas y sacrificios que uno hace para conseguir lo que quiere en el deporte. Y por supuesto, fue duro, pero pasé por muchos desafíos y ahora sólo estoy disfrutando del momento, disfrutando de estar en la cima del automovilismo, que es el deporte que amo. Y poder estar acá. Es algo que de repente te empezás a acostumbrar, pero al final te das cuenta: estoy en la F1, y es algo demencial que hace dos años lo veía por la tele, pensando que estaba súper lejos".

Franco Colapinto, en el garaje de Williams en Interlagos (Foto: Williams Media)

"Hoy estar acá y después de Abu Dhabi poder subirme a un F1 por primera vez es un sueño hecho realidad. No sólo para mí, sino creo que para muchos argentinos y va a ser un momento histórico para mi país. Después de más de 20 años sin un argentino en la Fórmula 1, va a ser un momento muy especial para todos los que amamos este deporte y voy a dar lo mejor de mí y a disfrutar del momento".

Colapinto valoró mucho lo que está viviendo este fin de semana en Brasil al ser parte de Williams, participando en las reuniones técnicas y estando cerca de los pilotos titulares de la escudería, Alexander Albon y Logan Sargeant.

"Por supuesto es su fin de semana y ellos son los pilotos. Realmente no quiero interferir demasiado. Sólo estoy sentado ahí atrás tratando de aprender y capturar tantas cosas como pueda. Pero, por supuesto, siempre es muy útil tener al lado a alguien con tanta experiencia como Alex y Logan. Alex lleva ya varios años compitiendo en F1 y es un piloto con mucho talento".

"Logan todavía está adquiriendo mucha experiencia y es muy interesante ver ese contraste de cómo Logan se está adaptando al equipo y al coche. Y creo que es súper útil para mí, para lo que viene, para los objetivos que tienen en los próximos meses. Ha sido súper útil estar aquí con el equipo, aprender, entender cómo funciona todo, lo profesional que es todo, la cantidad de detalles que existen en un equipo de F1 es algo a lo que no estamos acostumbrados en las categorías menores".

Colapinto viene de terminar cuarto en la temporada 2023 de la Fórmula 3 y, si bien debutará en la Fórmula 2 en Abu Dhabi como parte de su preparación para 2024, el argentino acepta que será un salto grande subirse al monoplaza de F1.

"Normalmente, cuando un piloto prueba un F1, ya tiene experiencia en F2 antes. Yo voy a saltar de la F3 a la Fórmula 1 directamente. Así que eso va a ser, por supuesto, más difícil, no sólo acostumbrarse al coche, sino también físicamente, la velocidad es mucho, mucho mayor, la fuerza G y cosas por el estilo. Pero creo que estoy preparado para el desafío, he estado trabajando mucho con el equipo", comentó.

El argentino compartirá el día de prueba del F1 en Abu Dhabi con el británico Zak O'Sullivan, quien también forma parte del programa de jóvenes pilotos de Williams. Al respecto, asegura que su relación es "muy buena" pese a que ambos tienen el mismo objetivo de llegar a la F1 con la escudería de Grove.

"Por supuesto que estamos compitiendo, pero como con cualquier otro piloto. Tenemos una competencia. Sólo quiero ganar, quiero ganar y quiero vencer a todos, no sólo Zak. Estamos en diferentes equipos (este año en F3 y el próximo en F2), pero siempre ha sido muy saludable y hemos estado muy bien juntos trabajando en Williams y hemos tenido un buen año juntos. Por supuesto, la competencia es con todo el mundo, así que vamos a seguir luchando en la pista y vamos a ver quién termina adelante en la F2", finalizó.

