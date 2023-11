Colapinto probará con el F1 de Williams en Abu Dhabi

Franco Colapinto se subirá por primera vez a un monoplaza de Fórmula 1 en la pista de Yas Marina en la semana posterior al Gran Premio de Abu Dhabi, según adelantó Motorsport.com este miércolesy luego confirmó oficialmente la escudería Williams.

El estreno del piloto argentino en un coche de la máxima categoría será en el marco de las pruebas que realizará la F1 en Abu Dhabi el martes 28 y el miércoles 29 de noviembre.

Colapinto compartirá la conducción del FW45 del equipo Williams con el británico Zak O’Sullivan, quien por su parte previamente estará en la FP1 del GP de Abu Dhabi. Los pilotos titulares de Williams, Alex Albon y Logan Sargeant, también tomarán parte del test posterior a la carrera.

"Estoy extremadamente agradecido a Williams Racing por darme la oportunidad de manejar un coche de F1 en tan sólo mi primer año en la Academia", dijo Colapinto.

"Soñé con este día desde que era chico y trabajé muy duro para conseguirlo. Tener esta oportunidad en la prueba oficial de jóvenes pilotos es un verdadero honor".

"Gracias al equipo por confiarme el FW45. Formar parte de la Academia este año me abrió los ojos en muchas áreas diferentes y me siento preparado para dar este paso. No puedo esperar", agregó Colapino, quien terminó cuarto en la temporada 2023 de la Fórmula 3 después de dos victorias y un total de cinco podios.

Previo a su estreno al volante de un coche de F1, Colapinto debutará en Abu Dhabi en la Fórmula 2 con el equipo MP Motorsport, con el que disputará la temporada 2024 de la categoría.

Colapinto se incorporó a la Academia de Jóvenes Pilotos de Williams a principios de este año y desde entonces ha realizado diferentes trabajos con el equipo, entre ellos conducir en el simulador de F1 que la escudería posee en su fábrica de Grove, Inglaterra.

Photo by: Williams Franco Colapinto, Williams Driver Academy

Por otro lado, O'Sullivan, subcampeón de la F3 este año, tomará el lugar de Albon en la primera práctica del viernes del Gran Premio de Abu Dhabi en lo que será su segunda vez en un F1, ya que el británico de 18 años condujo un Aston Martin AMR21 en octubre del año pasado por haber ganado el Premio Aston Martin Autosport BRDC 2021.

"Estoy muy emocionado por participar en la FP1 de Abu Dhabi", dijo O'Sullivan, quien correrá con ART Grand Prix en la F2 en 2024. "Estoy impaciente por ponerme al volante del FW45 por primera vez y conseguir un buen kilometraje".

"Además, voy a volver al coche para el test de novatos de postemporada para avanzar en mi desarrollo con el equipo. Muchas gracias a Williams Racing por la oportunidad y por confiar en mí para pilotar el coche 2023".

Sven Smeets, director deportivo de Williams, comentó: "Tanto Zak como Franco han tenido temporadas impresionantes en la Fórmula 3 y ahora estamos deseando darles la oportunidad de conducir el FW45 en Abu Dhabi para ayudar a su desarrollo como parte de sus funciones en la Williams Racing Driver Academy".

"Los dos han demostrado un alto nivel de comprensión y madurez durante su trabajo en el simulador realizado en Grove. Sé que ambos trabajarán duro en la preparación de esta experiencia y que la aprovecharán al máximo", finalizó.

