Colapinto explica lo que aprendió de los neumáticos de F1 en Bakú

Franco Colapinto terminó de gran forma el último domingo la carrera disputada en el circuito urbano de Bakú, y no solamente por el octavo puesto que tuvo en la bandera a cuadros tras el choque entre Sergio Pérez y Carlos Sainz.

El piloto argentino pasó momentos muy difíciles con los neumáticos durante el desarrollo del gran premio, pero pudo finalizar con un muy buen rendimiento para alejarse de Lewis Hamilton, nada menos, en las vueltas finales.

"La mitad de la carrera me ha parecido muy dura. Estábamos luchando mucho con los neumáticos. Gestioné muy bien los medios en el primer stint, pero hacía mucho calor y estaban sufriendo mucho, pero hicimos un gran trabajo en ese primer stint", comenzó Colapinto a comentar su carrera ante los medios en Bakú, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Luego el equipo hizo una buena parada en boxes, pero los duros se salieron de la ventana (de rendimiento) completamente. Estaba gestionando mucho los traseros. Pensé que tenía que gestionar mucho. No estaba seguro de cuánto tenía que gestionar, cuánto podía empujar y creo que es parte de la experiencia", agregó.

Colapinto estuvo cerca de Fernando Alonso durante el primer stint con las gomas medias, y volvió a encontrarse en posiciones de atacar al bicampeón mundial español después que ambos cumplieron su cambio de neumáticos.

Sin embargo, el piloto de 21 años señaló cómo debió contenerse para no ir en busca del lugar de Alonso y pensar en la carrera a largo plazo.

"Estaba muy cerca de Alonso, pero no estaba seguro de cuánto iban a durar los neumáticos, todavía me quedaban 25 o 27 vueltas y pensaba: 'sería una locura atacarlo ahora, creo que ni siquiera voy a llegar al final'. Así que decidí quedarme ahí, seguí haciendo las gestiones que me pedía el equipo, pero cuando todo el mundo empezó a acercarse a nosotros dejamos de hacer gestionar y después de que (Nico) Hulkenberg me pasara empezamos a empujar y de repente los neumáticos delanteros se despertaron de nuevo y la parte delantera (del auto) estaba completamente abierta", indicó.

Colapinto fue el piloto que más vueltas completó con los neumáticos duros durante la carrera del domingo en Bakú y detalló el aprendizaje obtuvo al pasar por diferentes etapas del rendimiento de las gomas.

"Fueron 41 vueltas y creo que gestionamos muy bien los neumáticos pero los gestionamos demasiado. Gestionamos demasiado los delanteros y realmente no sabía que estaba pasando y por qué mi neumático delantero se estaba abriendo y tenía graining de esa manera y fue algo que descubrí muy tarde en la carrera. Y creo que sabiéndolo podría haber atacado a Fernando un poco más, pero todo forma parte del proceso y del aprendizaje", insistió.

"Estoy contento por el resultado. Es un gran resultado para el equipo. Los dos autos en los puntos, octavos en el campeonato de constructores, los dos autos entre los ocho primeros. Es algo inesperado y sorprendente para el equipo, para Williams, realmente se lo merecen. Así que sí, estoy muy feliz, muy feliz por lo que hemos logrado juntos y tenemos que seguir trabajando en el futuro", finalizó Colapinto.