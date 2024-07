Franco Colapinto hará historia para el deporte motor argentino al convertirse en el primer piloto de su país en tomar parte de un fin de semana de Fórmula 1 en más de 20 años cuando salga a la pista de Silverstone el viernes en la primera práctica libre.

El piloto de 21 años lo hará al volante del Williams FW46 que habitualmente conduce Logan Sargeant, quien seguirá desde los boxes el trabajo de Colapinto con el coche que luego conducirá por el resto de la cita británica.

En su encuentro con los medios este jueves en Silverstone, Sargeant fue preguntado por Motorsport.com sobre Colapinto, de quien destacó su velocidad como piloto y le deseó que pueda disfrutar de su estreno en un entrenamiento oficial de la F1.

"Hizo el test de postemporada en Abu Dhabi. Es un piloto rápido, sin dudas", valoró el piloto estadounidense sobre el argentino.

"Recuerdo mi primera vez en una primera práctica oficial. Obviamente es algo súper emocionante y un momento para disfrutar. Espero que lo pueda disfrutar", agregó.

Logan Sargeant, Williams Racing Photo by: Williams

El hecho de que Colapinto conduzca el monoplaza de Sargeant lógicamente le quitará tiempo en pista al piloto titular de Williams, algo que el piloto de Florida no ve como ideal de cara a la ronda de Gran Bretaña, que se disputa en un circuito desafiante como el de Silverstone.

"Ciertamente no es lo ideal, especialmente en una pista como esta, pero es lo que es. He conducido muchas vueltas en esta pista, lo que obviamente es positivo. Siento que es en general es una buena pista para mí. Vamos a ver. Las condiciones de tiempo parecen bastante variadas para mañana, quizás eso al final juegue a mi favor. Pero no es ideal", comentó.

La presencia de Colapinto en el lugar de Sargeant en Gran Bretaña llega en un momento en que el norteamericano enfrenta serias dudas sobre su futuro con Williams de cara a 2025 en un equipo que ya tiene confirmado a Alex Albon en uno de sus coches.

"Es lo que es, solo me enfoco en mí en este momento", dijo Sargeant sobre el desafío de competir bajo esa incertidumbre.

"Siento que he estado un trabajo bastante bueno con las herramientas que he tenido en las últimas seis carreras o desde Suzuka. Estoy feliz con la forma en que he estado conduciendo, siento que estoy mejor en clasificación y estoy intentando tener carreras limpias y veremos lo que eso trae".

"Creo que si te da algo es más libertad para enfocarte en ti mismo más que cualquier otra cosa. En parte puedes ser un poco más egoísta y solo tratar de lograr los mejores resultados posibles para ti y en última instancia eso es mejor para el equipo también. Estoy tratando de rendir lo mejor posible a nivel personal".

Dentro del paddock de la F1 se cree que Williams no tendría en cuenta a Sargeant para la próxima temporada, e incluso el equipo ha sido abierto en su intención de firmar a Carlos Sainz para acompañar a Albon.

Esa opción parece haberse enfriado en las últimas semanas, pero de todos modos Sargeant parece tener difícil seguir en la parrilla el año que viene.

"He estado escuchando especulaciones durante 18 meses. Al final yo sé lo que sucede detrás de escena y siento que he estado conduciendo bien al final. Mi meta es seguir haciendo eso y espero seguir mejorando lo que estoy haciendo", finalizó Sargeant.