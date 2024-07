Colapinto: "Silverstone es la pista más linda para manejar un F1"

Colapinto se encuentra a pocos días de ser parte de un momento histórico para su carrera deportiva al disputar el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Gran Bretaña con el equipo Williams en el circuito de Silverstone.

El argentino fue confirmado el lunes por la escudería británica para tomar el lugar de Logan Sargeant y ser el primer piloto novato que pone Williams en pista este año, cumpliendo con las normas de la FIA, que exige que en dos ocasiones un piloto que no haya disputado más de dos grandes premios sea parte de una primera práctica libre durante la temporada.

"Será un momento muy especial", dijo Colapinto a F1.com. "Para cualquier piloto de carreras, es algo que esperás: tener tu primera FP1. Recibir esta oportunidad y la confianza de Williams, que tanto me apoyó el año pasado, me hace muy feliz y me llena de orgullo".

"Es una gran oportunidad. Estoy emocionado. Sé que es poco tiempo, sólo una hora (de entrenamientos), pero Silverstone es el circuito más lindo para manejar un F1, con todas esas curvas de alta velocidad. Tengo muchas ganas e intentaré hacer un buen trabajo".

Franco Colapinto, durante el test en Abu Dhabi con Williams el año pasado. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Se creía que la posibilidad de Colapinto de conducir el Williams de F1 un viernes de gran premio llegaría en un fin de semana donde no deba competir en la Fórmula 2, donde es uno de los protagonistas del campeonato, pero ese no será el caso en Silverstone.

Debido a esto, el piloto de 21 años deberá cumplir primero con los entrenamientos de la F2, luego subirse al Williams FW46 de Sargeant y finalmente regresar al Dallara del equipo MP Motorsport para la clasificación de la F2.

"Será bueno sentir cómo es el auto en comparación con uno de F2. Va a ser un lindo desafío, y una oportunidad increíble", aseguró.

Colapinto, quien ya probó con Williams en los ensayos de postemporada en Abu Dhabi a finales de noviembre de 2023, se convertirá en el primer argentino en ser parte de un fin de semana de carrera de la F1 desde la última participación de Gastón Mazzacane en el Gran Premio de San Marino de 2001 con el equipo Prost.

"Me habría encantado cuando era joven tener a alguien de mi país a quien apoyar", dice Colapinto, nacido en mayo de 2003. "Estoy feliz de tener tanto apoyo de mi país".

"Había montones de argentinos esperándome a la entrada de la pista en Barcelona. No es una presión, es súper lindo tener gente que quiere que te vaya bien y que se alegra cuando tenés un buen resultado".

"Recibir tanto cariño de tu país es algo muy lindo. Hacía tanto tiempo que un piloto argentino no corría un fin de semana de carrera, y creo que lo van a disfrutar mucho. Es un momento histórico", finalizó.