Por qué Verstappen recibió 'solo' 10 segundos ante el retiro de Norris

Se trata, por lejos, del momento más comentado de lo que llevamos de la temporada 2024 de Fórmula 1: la colisión entre Max Verstappen y Lando Norris en el Gran Premio de Austria.

Los comisarios señalaron al piloto de Red Bull como culpable, algo que no sentó bien a todos los aficionados.

El ex piloto de F1 Johnny Herbert fue uno de los comisarios oficiales de la FIA en el Red Bull Ring y en declaraciones a Coin Poker, explica el proceso de toma de decisiones y por qué precisamente Verstappen fue señalado como culpable.

"Fue culpa de Max. Es un piloto duro. Es muy, muy difícil de batir. Intimida a todo el mundo. Esa intimidación es algo que Lewis, Michael Schumacher y Ayrton Senna siempre han hecho. Cuando te enfrentas a Max de la forma en que conduce hoy, hay un punto en el que, como Lando siendo Lando, tienes que decir: 'Estoy aquí. Estoy a tu lado. Estás tratando de empujarme fuera de la pista. Y no voy a ninguna parte'. Lando hizo lo correcto. No se apartó".

Después, hubo mucho debate entre los aficionados en las redes sociales sobre la penalización. ¿Dejó Verstappen suficiente espacio, podría o quizás debería Norris haberse desviado, o fue solo un incidente de carrera?

Herbert dice: "Algunos dicen que (Norris) tenía espacio para desviarse. Pero así no es como se vence a Max, ni como se gana el Gran Premio. Este enfoque siempre ha estado en el arsenal de Max. No lo hemos visto durante un tiempo porque era muy dominante. Será interesante ver cómo reacciona bajo presión. No está de acuerdo con la sanción y los dos puntos de penalización en su licencia. Estoy seguro de que entiende que es una situación en la que no puede volver a encontrarse porque perjudica sus posibilidades de ganar el título mundial. Es bueno que esté bajo presión por primera vez en mucho tiempo. Lando y McLaren se han esforzado mucho y ahora se ven las primeras grietas. Max ha tenido que volver a sacar su lado duro, que a veces va demasiado lejos y a veces le mete en problemas".

Acción deliberada

Foto de: Mark Sutton

A la pregunta de si fue una acción deliberada del neerlandés, Herbert responde: "Fue deliberada, por eso utilicé la palabra 'intimidación'. Está sobrepasando los límites sin meterse en problemas. Pero siempre lo ha hecho. Me gusta la lucha, porque es una parte importante de las carreras. Pero no me gusta cuando se llega al punto de empujar deliberadamente a alguien fuera de la pista. No debería ser así. Se trata de la colocación del coche. Él coloca su coche muy bien, pero tiende a salirse de las reglas no escritas entre los pilotos. Lo vimos en Austria".

Al final, los comisarios optaron por una penalización de 10 segundos, a pesar de que Norris abandonó y Verstappen cruzó la meta en quinta posición.

"La penalización de diez segundos era la más fuerte que se puede imponer según las directrices de la FIA", indicó Herbert.

"McLaren sintió que debería haber sido una penalización más fuerte, pero ese es el juego al que juegan todos los equipos. Era la sanción más dura posible".

¿Cambiará esto su forma de pensar? "Probablemente no. No cambia su forma de correr. Y no quiero eso en absoluto, es simplemente espectacular. Simplemente a veces va demasiado lejos. Esto era obvio para todos, pero no cambiará", finalizó.