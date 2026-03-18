La actuación de Franco Colapinto el domingo en el Circuito Internacional de Shanghái no pasó desapercibida en el mundo de la Fórmula 1.

El piloto argentino se ubicó sexto al inicio del Gran Premio de China tras ganar un gran duelo ante los pilotos de Racing Bulls y mostró un muy buen ritmo con neumáticos duros frente a los medios de sus rivales.

Sin embargo, la intervención del safety car en la vuelta 10 de las 56 previstas afectó sus chances en la carrera, ya que debió permanecer en pista mientras quienes lo rodeaban cambiaban a neumáticos duros para ir hasta el final del Gran Premio.

Colapinto reinició desde el segundo lugar, detrás del líder Kimi Antonelli, y tras ser adelantado por los pilotos de Ferrari y por el Mercedes de George Russell, llevó adelante una gran defensa frente a los pilotos de Haas e incluso jugó en equipo para ayudar a su compañero Pierre Gasly.

Finalmente se detuvo en los pits en la vuelta 32 y, al regresar a la pista, fue chocado por Esteban Ocon, lo que le causó daños considerables en su Alpine, aunque no le impidió completar la carrera y quedarse con el último punto disponible gracias al décimo lugar.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lo realizado por Colapinto fue destacado por los Power Rankings que elabora la Fórmula 1 después de cada fin de semana de carrera. Estos funcionan de la siguiente manera: un panel de cinco jueces evalúa a cada piloto después de cada Gran Premio y le asigna una puntuación sobre 10 según su rendimiento a lo largo del fin de semana, dejando de lado el factor del coche.

Las puntuaciones de los expertos se promedian para producir una calificación de la carrera, y luego esos puntajes se acumulan a lo largo de la temporada en la tabla general del Power Rankings.

Colapinto recibió un puntaje de ocho sobre diez, lo que lo dejó en el sexto puesto, igualado con Carlos Sainz, de Williams, que fue noveno en la carrera.

Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio de China con Mercedes, y Oliver Bearman, quien terminó quinto para Haas, lideraron los Power Rankings con un puntaje de 9.4 cada uno, mientras que Lewis Hamilton, que fue tercero, y Pierre Gasly, que fue sexto, compartieron el tercer lugar con nueve puntos.

Con dos rondas disputadas en la temporada 2026, George Russell y Antonelli igualan en lo más alto del ranking general con 9.1, seguidos por Bearman con 8.8.