Kimi Antonelli atribuyó a haber entrado en "modo piloto automático" la causa de su momento de infarto en la parte final del Gran Premio de China de Fórmula 1, prometiendo que no volverá a ocurrir.

El joven de 19 años ganó desde la pole el domingo para conseguir su primera victoria en un gran premio, seguido de su compañero de equipo George Russell en un 1-2 de Mercedes tras haber controlado gran parte de la carrera.

Antonelli cruzó la meta con una ventaja de 5,515 segundos, pero podría haber sido mayor de no ser por su incidente en la vuelta 53, cuando bloqueó en la curva 14 y se salió de pista a falta de tres vueltas.

Eso redujo su ventaja de nueve segundos a siete, por lo que no lo perjudicó demasiado, pero aun así fue un momento angustiante para el piloto en su segunda temporada. Esto llevó a que el ingeniero de carrera Peter Bonnington apareciera repentinamente en la radio para decir: "simplemente llevemos esto hasta el final".

Hablando sobre el incidente, Antonelli dijo: "Frené un poco más tarde, los neumáticos estaban prácticamente acabados y había viento de cola, así que hubo varios factores.

"Pero tenía un buen margen, por suerte. Cuando volví a ver las imágenes antes de ir al podio, me quedé sorprendido. Estaba solo, tranquilo, y cometí un error. Pero ahora puedo decir que salió bien y no volverá a pasar.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"Hubo una fase de la carrera en la que gestioné mucho, luego cuando el equipo me dijo que podía empujar, empecé a bajar los tiempos. Me estaba divirtiendo, quizá incluso demasiado, ya que en la vuelta en la que cometí el error de frenada estaba realmente empujando fuerte y no había necesidad.

"Se convirtió en una de esas situaciones en las que sientes que activas el piloto automático, conduces sin esfuerzo mental, pero me relajé un poco demasiado y llegó el error. Lección aprendida."

La victoria del domingo deja a Antonelli segundo en el campeonato tras dos rondas, a cuatro puntos de Russell, quien ganó tanto el Gran Premio de Australia que abrió la temporada como la carrera sprint de Shanghái.

Mercedes es el equipo que mejor ha interpretado el cambio reglamentario de 2026, lo que le presenta a Antonelli una gran oportunidad para luchar por victorias e incluso campeonatos tan temprano en su carrera.

Cuando se le planteó la posibilidad de luchar por el título, el italiano dijo: "Solo hemos tenido dos carreras, y creo que quedan unas 20 más.

"Ahora mismo solo quiero disfrutar de este resultado, manteniendo los pies en la tierra. Soy consciente de que formo parte de un gran equipo y de que tengo un coche muy bueno que no descarta ningún objetivo: podemos luchar por el campeonato.

"Pero vencer a George definitivamente no es fácil; tenemos que seguir trabajando y empujando."

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Superar a Russell es ciertamente difícil, especialmente porque el piloto de 28 años está ahora en su octava temporada en el campeonato, por lo que, en realidad, debería imponerse frente a su joven compañero de equipo.

"Experiencia", es lo que Antonelli señaló como su margen de mejora. "Eso significa ser capaz de juntar todo cuando importa y reducir los errores al mínimo absoluto.

"La experiencia juega un papel crucial porque te permite tener la situación bajo control en cualquier condición: incluso cuando estás sufriendo puedes encontrar una salida rápidamente.

"Pero quiero jugar mis cartas. A principios de este año dije que intentaría estar lo más preparado posible, porque la oportunidad que tengo no se presenta muy a menudo."

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