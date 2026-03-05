El piloto de Alpine en Fórmula 1, Franco Colapinto, se refirió a la acalorada conversación que se mostró entre él y Flavio Briatore durante la última temporada de la serie Drive to Survive de Netflix.

Después de reemplazar al australiano Jack Doohan a mitad de la temporada 2025, la presión estaba sobre Colapinto para rendir junto a su experimentado compañero de equipo Pierre Gasly.

El segundo episodio de la octava temporada de Drive to Survive se centra en las dificultades de Alpine con su segundo piloto e incluye una conversación incómoda entre Briatore, Colapinto y Gasly.

"Voy a resumir la situación. Tenemos que entender que no hemos sido tan buenos hasta ahora. Digamos que, entre ustedes dos, Pierre ha sido mejor. Ahora tenemos que conseguir algunos puntos", dijo Briatore.

Colapinto respondió: "Podemos intentar algo en mi auto", antes de que Briatore lo interrumpiera. "Me importa una m…, ¿ok? Yo decido lo que hago. Yo decido", dijo el jefe de Alpine. "Tú eres el problema, tienes que entenderlo. Tienes que mejorar tu rendimiento. Eso es esencial."

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Kym Illman / Getty Images

Colapinto se refirió a ese momento en la antesala del Gran Premio de Australia que abre la temporada 2026.

"No lo vi, para ser sincero. No consumo mucho ese tipo de cosas", dijo ante los medios, entre ellos Motorsport.com. "Especialmente cuando corres y estás en el paddock, vives y sabes todo lo que pasa. Es un gran programa y trajo muchos aficionados al deporte, y por eso todos estamos muy agradecidos por esa cantidad extra de personas que se convirtieron en fans después de ver la serie."

Consultado para aclarar el momento mostrado en la docuserie de Netflix, el argentino agregó: "Flavio ha sido de gran ayuda conmigo en todos los aspectos, y me dio una gran oportunidad, y yo intento aprovecharla al máximo. Ni siquiera sé cuándo se filmó eso, pero probablemente él tenía razón en ese momento. Cuando me grita, normalmente hay una razón para ello".

"Ha sido un gran líder, es un gran empresario, ha tenido mucho éxito en todos los negocios en los que ha estado, y logra que la gente rinda. A veces de una manera diferente a como lo hacen otros, pero todo es un gran aprendizaje.

"Y también una comprensión de cómo manejas diferentes situaciones. Es muy difícil para la gente entender la cantidad de presión bajo la que todos están en una semana de carrera, en un equipo de competición. No solo los pilotos están bajo esa cantidad de presión, y supongo que es parte del deporte", concluyó el piloto argentino.