Después de brillar apenas llegó a la Fórmula 1 con Williams en la segunda mitad de 2024 y de sufrir con un coche difícil de conducir y sin desarrollo cuando ascendió a piloto titular en Alpine en mayo del año pasado, Franco Colapinto espera tener en 2026 la oportunidad de afirmarse como uno de los protagonistas de la parrilla de la máxima categoría.

Está claro que no estará entre los contendientes a victorias y podios. Pese a la incertidumbre que rodea el inicio de la nueva temporada, marcada por el barajar y dar de nuevo que implica el mayor cambio reglamentario en la historia del campeonato, aún se espera que los sospechosos de siempre -Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull- sean los que ocupen las primeras posiciones.

Sin embargo, estar justo detrás de ese grupo -y capitalizar cualquier oportunidad que pueda aparecer ante posibles incidentes o fallos mecánicos por parte del top cuatro- es a lo que aspira Alpine desde este fin de semana en el Gran Premio de Australia.

Los ensayos de pretemporada dejaron esa sensación, ya que Alpine terminó las pruebas de Bahréin siendo "el mejor del resto", aunque los tiempos en esta instancia siempre deben ser tomados con pinzas. De todos modos, lo que más importa es que en efecto el A526 -la creación por la que Alpine prácticamente tiró a la basura toda la temporada pasada- nació bien y parece tener las herramientas para luchar en la zona media de la parrilla y aspirar a cosechar puntos de manera regular, apoyado por un motor Mercedes que aparece como la referencia entre los fabricantes de unidades de potencia.

"Creo que estamos razonablemente contentos. Por supuesto, siempre quieres ser un poco más rápido, pero creo que venimos de un año que fue muy duro para nosotros, donde no fuimos competitivos en muchas carreras, y pienso que estamos bastante tranquilos de que hemos dejado eso atrás", dijo Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, durante las pruebas de pretemporada en Bahréin.

"Por eso estamos contentos de estar en la pelea, pero tus perspectivas y tus objetivos cambian. El año pasado era competir prácticamente con cualquiera, y ahora es que, si piensas que estás justo detrás del Equipo X, entonces quieres estar delante de ellos. Nunca estás realmente satisfecho con dónde estás, aunque el auto de este año es mucho mejor que el del año pasado y estaremos en la mezcla".

"Así que tus perspectivas cambian y tus objetivos cambian, y creo que ahí es donde estamos. Ahora estamos mirando a un par de equipos con los que creemos que estamos en la pelea e intentando ser mejores que ellos".

Franco Colapinto, Alpine, durante las pruebas de pretemporada en Bahréin. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto cumplió con su parte durante la pretemporada, completo una gran cantidad de vueltas siempre que el Alpine se lo permitió -el argentino pareció sufrir más que su compañero Pierre Gasly algunos problemas propios de un coche nuevo, por lo que terminó acumulando 380 kilómetros menos al volante que el francés-, pero rindió al no cometer errores y aceleró cuando tuvo la oportunidad, como lo demostró al quedar justo detrás de los equipos grandes en su último día de pruebas en Bahréin el pasado 19 de febrero.

El rendimiento en clasificación, una de las claves para Colapinto

Más allá de todas las incógnitas que puedan existir alrededor de cómo serán las carreras en la nueva Fórmula 1, algo que se empezará a esclarecer desde este fin de semana en Melbourne, la clasificación seguirá siendo clave para el resultado final.

Se trata de un apartado en el que Colapinto se destacó apenas llegó a la máxima categoría, ya que logró entrar en la Q3 con Williams en su segunda participación, el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024, y luego repitió la hazaña en la clasificación sprint de Austin ese mismo año. Sin embargo, el acumulado de sus 33 clasificaciones hasta ahora en la F1 -contando para grandes premios y carreras sprint- demuestra que solo superó a su compañero en ocho ocasiones.

Por supuesto, en muchas de ellas la inexperiencia, el desconocimiento de los autos o incluso de los circuitos ha afectado al piloto argentino después de saltar a la competición en temporadas ya empezadas para medirse ante compañeros mucho más experimentados en Alex Albon y Pierre Gasly, afianzados en la parrilla y conocedores al detalle de las máquinas que conducen.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Por eso será interesante ver lo que el piloto de 22 años pueda hacer esta temporada con la experiencia que ahora tiene en su espalda y al haberse preparado por primera vez de forma integral para una temporada, siendo parte del desarrollo del monoplaza y disputando las pruebas previas.

Lograr dominar la instancia de la clasificación le permitirá a Colapinto sacar el máximo provecho en un momento en el que ya demostró en reiteradas ocasiones que lo hace muy bien: el ritmo de carrera.

El propio Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y máximo responsable del equipo, remarcó en enero durante la presentación de la escudería: "Franco está mucho más maduro. Ya no es el chico que teníamos el año pasado. Y pasamos mucho tiempo este invierno con él. Porque el problema de Franco, principalmente, era la clasificación. Porque en carrera era rápido como Pierre. Solo necesita manejar el auto y clasificar con talento y no hacerlo de manera emocional".

Vencer a un compañero que solo perdió ante Max Verstappen

No hay dudas de que Pierre Gasly seguirá siendo el líder de Alpine. Es lo que espera el propio equipo al contar con un piloto con casi 180 grandes premios de experiencia, ganador de una carrera, con cinco podios y cuatro temporadas terminando entre los diez primeros del campeonato de pilotos.

De todos modos, también se le exigirá a Colapinto estar siempre cerca -y en ocasiones por delante- del piloto francés. Eso fue algo que el argentino ya consiguió por momentos el año pasado: después de tener problemas para hacer pie al comenzar a correr desde la séptima ronda y sin conocer el auto, con el pasar de las carreras Colapinto pudo estar al mismo nivel de Gasly -incluso en algunas clasificaciones- y particularmente en carrera. Un claro ejemplo fue el Gran Premio de Estados Unidos, cuando desobedeció la orden de quedarse detrás de su compañero cuando venía con un ritmo claramente superior.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

El desafío seguirá siendo grande, ya que con Gasly se trata de un piloto que está en la Fórmula 1 desde 2017 y siempre ha logrado superar en puntos a sus compañeros de equipo al final de una temporada. La única excepción fue Max Verstappen en el breve período que compartieron en Red Bull en 2019, cuando el francés fue desplazado de la escudería y enviado de regreso a Toro Rosso -el actual Racing Bulls- después de solo 12 grandes premios. Pero prácticamente cualquiera en la F1 puede ser 'perdonado' si es vencido por Verstappen en un equipo y auto que ya estaba hecho a su medida.

La oportunidad de afirmarse en la parrilla de la F1

En conclusión, 2026 se presenta como el año en el que Franco Colapinto podrá consolidar su lugar como uno de los -ahora 22- miembros del elenco estable de la máxima categoría del automovilismo mundial.

No hay que confundirse: hasta ahora cada paso de Colapinto fue en esa dirección desde que comenzó a correr con Williams en 2024, y fue lo que lo trajo hasta aquí.

No obstante, una temporada en la que se lo vea como un habitual aspirante a entrar en Q3 y a luchar por puntos, batallando de igual a igual con un compañero de equipo probado y dominando un cambio reglamentario extremo, será la llave que le permita al argentino tener la estabilidad para construir una extensa carrera en la Fórmula 1.

Este fin de semana, en Melbourne, será su primera oportunidad.