Comparamos 2025 y 2026 al llegar al receso: de una disputa reñida a un líder solitario
Antonelli afronta la pausa del verano europeo con 50 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton.
La temporada 2026 de Fórmula 1 presenta un escenario curioso: una dinámica muy similar a la de la temporada anterior, pero con nuevos protagonistas. Si en 2025 McLaren aparecía como el gran favorito al título mientras intentaba contener los ataques de Max Verstappen, ahora es Mercedes la que marca el ritmo en lo más alto de la parrilla, bajo la amenaza de Ferrari.
Con la llegada de la pausa por las vacaciones del verano europeo, surge la pregunta: ¿cómo estaba la lucha por el campeonato en este mismo período del año pasado?
Para realizar una comparación justa entre 2025 y 2026, es necesario tener en cuenta dos variables cruciales en el reglamento y el calendario de la categoría:
Carreras canceladas: la temporada 2026 sufrió la cancelación de dos carreras en la primera parte del año debido al recrudecimiento de los conflictos en Medio Oriente. Por este motivo, la puntuación general de la clasificación en este momento es ligeramente inferior a la del mismo período de 2025.
Carreras sprint: en contrapartida, el calendario de carreras cortas se intensificó. Mientras que en 2025 solo hubo tres sprints antes de la pausa, el campeonato actual ya disputó cuatro carreras con este formato —en China, Miami, Canadá y Silverstone—, repartiendo más puntos entre los pilotos antes de las vacaciones.
Comparación del campeonato
La temporada pasada comenzó con la victoria de Lando Norris en el GP de Australia. En ese momento, Max Verstappen apareció como el principal rival del equipo británico, una rivalidad que se consolidó y terminó definiendo el rumbo de todo el campeonato.
En el campeonato actual, la historia cambió de lado. George Russell presentó las credenciales de Mercedes al conseguir la pole position y ganar la carrera inaugural del año, seguido de cerca por su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli. Esta vez, el papel de piedra en el zapato de los líderes corresponde a Ferrari, impulsada por el fuerte ritmo de Lewis Hamilton.
Foto de: Steven Tee / Motorsport Images
A pesar de los momentos de dominio, ni McLaren en 2025 ni Mercedes en 2026 tuvieron un camino sencillo hasta las vacaciones.
En la primera mitad de 2025, Russell y Leclerc aparecieron en momentos puntuales como amenazas directas. El mismo patrón se repite en 2026: la lucha interna de Mercedes se ve constantemente condicionada por el ritmo de Hamilton, Leclerc y la dupla de McLaren, que en ocasiones se ha metido en la pelea por las posiciones de punta. Y eso sin mencionar las apariciones de Verstappen.
El equilibrio de la categoría queda claro cuando analizamos las victorias que los líderes dejaron escapar antes de la pausa de verano:
Después de 13 carreras disputadas y de la conclusión del GP de Hungría en 2025, Piastri lideraba el Mundial con 284 puntos. Sin embargo, McLaren dejó escapar victorias que parecían aseguradas en Japón, Emilia-Romaña y Canadá.
En 2026, Mercedes repitió la historia y también vio cómo se le escapaban tres victorias: en Barcelona, Silverstone y Hungría. Ferrari aprovechó dos de esas oportunidades, con triunfos de Hamilton y Leclerc, mientras que Norris consiguió la victoria en la última carrera disputada.
En 2025, la lucha interna en McLaren era extremadamente reñida. Piastri estaba en lo más alto con 284 puntos, superando a Norris (275) por apenas nueve unidades.
En 2026, en cambio, el panorama es mucho más cómodo para el líder. Antonelli disfruta de una ventaja de 50 puntos sobre el segundo clasificado, Hamilton, lo que le permite afrontar la segunda mitad de la temporada con un margen considerable en la tabla.
|2025
|2026
|POS.
|PILOTO
|PuNTOS
|PILOTO
|PuNTOS
|1
|Oscar Piastri
|284
|Andrea Kimi Antonelli
|219
|2
|Lando Norris
|275
|Lewis Hamilton
|169
|3
|Max Verstappen
|187
|George Russell
|160
|4
|George Russell
|172
|Charles Leclerc
|138
|5
|Charles Leclerc
|151
|Lando Norris
|128
|6
|Lewis Hamilton
|109
|Max Verstappen
|109
|7
|Andrea Kimi Antonelli
|64
|Oscar Piastri
|92
|8
|Alex Albon
|54
|Isack Hadjar
|68
|9
|Nico Hulkenberg
|37
|Liam Lawson
|43
|10
|Esteban Ocon
|27
|Pierre Gasly
|42
|11
|Fernando Alonso
|26
|Arvid Lindblad
|23
|12
|Lance Stroll
|26
|Franco Colapinto
|19
|13
|Isack Hadjar
|22
|Oliver Bearman
|18
|14
|Pierre Gasly
|20
|Gabriel Bortoleto
|10
|15
|Liam Lawson
|20
|Carlos Sainz
|6
|16
|Carlos Sainz
|16
|Alex Albon
|5
|17
|Gabriel Bortoleto
|14
|Esteban Ocon
|3
|18
|Yuki Tsunoda
|10
|Nico Hulkenberg
|2
|19
|Oliver Bearman
|8
|Fernando Alonso
|1
|20
|Lance Stroll
|0
|21
|Valtteri Bottas
|0
|22
|Sergio Pérez
|0
Campeonato de constructores hasta el GP de Hungría
En cuanto al título de constructores, McLaren tenía en 2025 una ventaja extremadamente cómoda, construida principalmente gracias a sus pocos abandonos y a la consistencia de su dupla durante los 13 primeros fines de semana de competición. El equipo de Woking había sumado 559 puntos, frente a los 260 de Ferrari.
Este año, en cambio, debido a los problemas de fiabilidad de Mercedes, el equipo de Brackley consiguió apenas 379 puntos, frente a los 307 de Ferrari y los 220 de McLaren.
|2025
|2026
|POS.
|EQUIPo
|PuNTOS
|EQUIPo
|PuNTOS
|1
|McLaren
|559
|Mercedes
|379
|2
|Ferrari
|260
|Ferrari
|307
|3
|Mercedes
|236
|McLaren
|220
|4
|Red Bull
|194
|Red Bull
|177
|5
|Williams
|70
|Racing Bulls
|66
|6
|Aston Martin
|52
|Alpine
|61
|7
|Sauber
|51
|Haas
|21
|8
|Racing Bulls
|45
|Audi
|12
|9
|Haas
|35
|Williams
|11
|10
|Alpine
|20
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
|0
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