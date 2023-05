Nyck de Vries llegó a la Fórmula 1 como campeón de F2 y Fórmula E y luego de su debut en Williams en 2022 como reemplazo de urgencia, logró un asiento con AlphaTauri para la temporada 2023 de la máxima categoría, pero hasta ahora no ha logrado los resultados esperados.

El holandés se encuentra en la parte inferior del campeonato, empatado con el recién llegado de Williams, Logan Sargeant, ambos sin puntos después de cinco rondas.

Después de eso, algunos comentarios surgieron en el paddock señalando que el tercer piloto de Red Bull y ocho veces ganador de grandes premios, Daniel Ricciardo, tendría una oportunidad al realizarse un ajuste de asiento en AlphaTauri a principios de este mes, lo cual supondría la salida de De Vries.

Según los informes, el asesor de deporte motor de Red Bull, Helmut Marko, fijó el GP de España del próximo mes como punto de corte para ver una marcada mejora de de Vries, pero esto se produjo antes de la cancelación del GP de Emilia Romagna, afectado por las inundaciones.

Hablando antes de la carrera de Mónaco este fin de semana, de Vries abordó las especulaciones sobre la seguridad de su lugar en la parrilla y admitió que no fue un "shock" escuchar la incertidumbre.

Él dijo: "Sí [me siento seguro en mi asiento]. Además, no es un shock para mí. Es normal. Así es esta industria. Siempre ha sido así en Red Bull y en la Fórmula 1. Realmente creo que no es diferente de antes en la temporada.

"Siempre tienes que actuar, siempre tienes que cumplir. Ha sido así durante toda mi carrera".

"Como piloto, siempre luchas por tu supervivencia y siempre necesitas cumplir para continuar tu carrera con éxito. Es normal. Así ha sido siempre".

Nyck de Vries, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

De Vries agregó que trató de evitar los informes, pero que se habían filtrado mensajes sobre su futuro.

Continuando descartando las nociones de una mayor presión, de Vries consideró que la mayor audiencia de F1 era la culpable del mayor escrutinio de su posición en AlphaTauri.

Él dijo: "Honestamente, creo que no hay más presión que en cualquier otro momento. En realidad, la única diferencia en la Fórmula 1 es que tienes mucho más ruido a tu alrededor".

"Especialmente cuando hay un poco de brecha, hay más especulaciones y conversaciones. Esa es probablemente la mayor diferencia con respecto a cualquier otro campeonato. Pero cuando se trata del trabajo, todos deben hacer su trabajo y rendir".

De Vries se ha visto afectado por accidentes frecuentes. Tuvo una maniobra de este tipo en la calificación de Azerbaiyán antes de cortar la pared para retirarse de la carrera. También chocó con Lando Norris de McLaren en Miami.

Pero el piloto no rehuyó estos errores y dijo: "Definitivamente creo que personalmente cometí demasiados errores. Lo admitiré muy abiertamente".

"También creo que el ritmo ha sido fuerte en varios momentos y eso me anima y me da confianza.

"Pero no he podido ejecutar al final y armarlo. Pero sí creo que la velocidad ha estado allí".