En Melbourne quedó claro de inmediato que los nuevos coches traen consigo una dinámica diferente. La gestión de energía juega un papel mayor que antes y los pilotos deben planificar cuidadosamente el uso de la batería para tener velocidad en los momentos adecuados. Esto puede dar lugar a estrategias y duelos distintos en la pista, pero también genera debate sobre lo espectaculares que resultan las carreras para el público.

Las primeras reacciones en el paddock y entre los aficionados son variadas. Algunos ven potencial en la nueva era y esperan que los equipos y pilotos aprendan rápidamente a manejar mejor los sistemas. Otros consideran que la mayor importancia de la gestión de energía hace que las carreras se sientan artificiales y que vaya en detrimento del pilotaje puro.

