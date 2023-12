Esteban Gutiérrez: relación con Monisha Kaltenborn en Sauber fue difícil

El año 2023 marcó el décimo aniversario de la llegada a la Fórmula 1 de Esteban Gutiérrez, el campeón de la GP3 cuyo paso por las filas de la élite ha sido relativamente bajo, con sólo un top-10 en 58 Grandes Premios con Sauber y Haas.

Sauber fue el escenario de un embrollo como pocas veces se ha visto en la era moderna de la Fórmula 1, ya que en el momento del Gran Premio de Australia de 2015, tres pilotos reclamaban contratos de pilotos completos con el equipo: los novatos Felipe Nasr y Marcus Ericsson, así como Giedo van der Garde, anteriormente piloto reserva, que estaba presente en Melbourne y no tenía intención de dejar que su contrato expirara. Por su parte, el compañero de Gutiérrez en 2014, Adrian Sutil, había renunciado, pero ya había llevado al equipo a los tribunales porque, según él, su contrato era válido para 2015.

Esta polémica tuvo lugar después de que Monisha Kaltenborn tomara las riendas del equipo hace dos años, tras la retirada de Peter Sauber a finales de 2012. "Por desgracia, Peter Sauber se retiró y Monisha Kaltenborn asumió el cargo de directora del equipo. Y eso hizo las cosas... bastante complicadas para mí, a decir verdad, en muchos sentidos", explica Gutiérrez a la web oficial de la F1, al considerar que el equipo no estaba a la altura desde el punto de vista operativo.

Monisha Kaltenborn celebra su cumpleaños con los pilotos Simona de Silvestro, Adrian Sutil, Esteban Gutiérrez y Giedo van der Garde.

La aventura del mexicano en Hinwil llegó a su fin al término de una temporada 2014. "Lo recuerdo muy bien. Para mí, estaba claro: el equipo, obviamente, tenía otros objetivos; al menos, Monisha tenía otros objetivos, financieramente hablando." Sin embargo, el interesado asegura que Kaltenborn le había ofrecido una prórroga.

"Cuando llegué a Austin, Monisha me llamó para reunirse conmigo y me dijo : 'Sabes, OK, de todos modos, sabes, Esteban, me gustaría discutir nuestro contrato para el próximo año, quiero seguir trabajando contigo. Hagámoslo. Hagámoslo. La miré y le dije: 'Monisha, ¿cómo puedes ofrecerme un coche el año que viene si ya has contratado a cuatro pilotos? Ella me miró y me dijo: 'Esteban, eso no es verdad'. Y yo le contesto: 'Bueno, ya lo sé'. Así que, ya sabes, esta conversación no va a ir a ninguna parte, porque sé lo que está pasando'".

"Estaba yendo por un camino que no era prometedor, y cuando vi eso con Giedo, pensé: 'Vale, tiene sentido'".

Gutiérrez no guarda buenos recuerdos de esta temporada 2014, la primera de la era turbo híbrida -aunque de hecho eso quedó marcado por las primeras vueltas en el coche de nueva generación.

"El primer test fue [en Jerez], pero dimos siete vueltas en todo el día", recuerda. "Recuerdo que era el test en el que si dábamos diez vueltas, ¡pensábamos que era genial! Pero en nuestro caso, dimos muy pocas vueltas. Así que Jerez no fue realmente un punto de referencia".

Esteban Gutiérrez (Sauber) en la trampa de grava de Jerez

"Cuando llegué a Bahréin, recuerdo llegar a la primera curva, pisar a fondo los frenos y sentir la latencia de frenado del motor entre las [ruedas] trasera y delantera. Todo estaba desincronizado. Entonces entras en la primera curva, aceleras, el motor de combustión entra en acción y, de repente, el motor eléctrico te da una potencia enorme. Así que me dije: 'Vaya, esto va a ser un gran reto'".

Más recientemente corriendo en LMP2 en 2022 de tiempo completo, Gutiérrez está más involucrado en otra área de su pasión, los negocios, y también se ha convertido en embajador de Mercedes, dejando de lado la fase de piloto.