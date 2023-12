Stroll da una respuesta clara a los rumores de venta de Aston Martin

La asociación de Lawrecen Stroll con el equipo comenzó en 2018, cuando compró el equipo en bancarrota conocido entonces como Force India. Tras su inversión en el fabricante de coches británico, el equipo pasó a llamarse Racing Point y luego Aston Martin para la temporada 2021.

Bajo el mandato de Stroll, el equipo ha realizado grandes inversiones en un nuevo campus, un túnel de viento y un simulador, además de aumentar significativamente su plantilla en línea con el objetivo de Aston Martin de lograr la victoria en el Campeonato del Mundo de F1.

Sin embargo, durante la temporada 2023 persistieron los rumores de que Stroll podría querer vender el equipo. La confirmación de que había vendido una participación minoritaria a la empresa de capital riesgo Arctos Partners alimentó las especulaciones de que Stroll se dirigía a la puerta de salida.

Craig Slater, de Sky F1, dijo recientemente que podía entender por qué los propietarios de equipos como Stroll y Toto Wolff, que posee un tercio de Mercedes, podrían querer hacer caja a medida que el valor de sus equipos de F1 se dispara. Pero Stroll dejó claro que seguiría aquí muchos años.

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Lawrence Stroll, Propietario, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, en la parrilla de salida

"Si estás a punto de quebrar, no te gastas cientos de millones de libras, construyes el mayor campus nuevo de Fórmula 1 y contratas a las mejores 400 personas", declaró Stroll a The New York Times.

"No tengo ninguna intención de no ser accionista mayoritario de este equipo durante mucho tiempo. Eso está muy lejos de la realidad. Lo mismo ocurre con la empresa de coches de calle".

"No me voy a ninguna parte. Planeo dirigir estos negocios durante muchos años. Estoy al principio del viaje en ambos".

Aston Martin dio un gran paso adelante en términos de rendimiento en el inicio de la F1 2023. Sin embargo, fue incapaz de mantenerlo y finalmente cayó al 5º puesto en el Campeonato de Constructores.

Tras haber desempeñado un papel clave en el ascenso de Red Bull hasta su actual dominio de la F1, el equipo continuará su plan quinquenal para el campeonato de F1 con un acuerdo para que Honda cambie a un motor Honda en 2026, cuando entre en vigor la nueva normativa.