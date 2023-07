Ex jefa de estrategia de Checo Pérez cuestiona a Red Bull F1

Sergio Pérez ha tenido problemas al momento de clasificar en los últimos grandes premios de Fórmula 1, lo que ha llevado a que el piloto de Guadalajara se encuentre inmerso en un espiral negativo donde acumula cinco clasificaciones sin poder avanzar a la Q3.

La seguidilla comenzó con un accidente en la Q2 en el Gran Premio de Mónaco, y luego vio a Pérez complicarse los sábados de España y Canadá en condiciones de pista cambiantes, antes de quedar eliminado en Q2 por exceder los límites de pista en Austria y volver a padecer con las condiciones climáticas en Gran Bretaña.

Puntualmente en Silverstone, Pérez se vio eliminado en la Q1 en una sesión donde estuvo detenido durante nueve minutos en el pitlane a la espera que regrese la bandera verde tras una detención con bandera roja. "Checo" marcó el mejor tiempo cuando en su paso por meta, pero como las condiciones del circuito fueron mejorando, prácticamente todos quienes pasaron después que él lograron un registro mejor y quedó fuera de la Q2.

Bernie Collins, quien fuera ingeniera de rendimiento en McLaren, jefa de estrategia en los años de Pérez en Racing Point y luego en Aston Martin, y actualmente se desempeña como analista de la F1 en Sky Sports, analizó la situación del mexicano en la clasificación de Gran Bretaña y apuntó contra Red Bull, que había explicado que la decisión de enviar a Pérez primero a la pista se debió a la posibilidad de lluvia, si bien vale recordar que "Checo "era 14º en el orden al momento de la bandera roja, o sea que estaba en puestos de Q2.

"Es fácil para nosotros desde fuera decir que 'Checo' lleva cinco semanas seguidas sin pasar de la Q1 o lo que sea. Es fácil verlo y decir '¿Por qué está pasando eso, no está rindiendo como piloto?", dijo en Sky.

"Esta semana (por Silverstone), por lo que he podido ver, hay una discrepancia entre el equipo de estrategia y el piloto. En esas condiciones, en que las condiciones van mejorando, ser la primera persona en terminar la vuelta... creo que cuando cruzó la línea se colocó primero o segundo con la vuelta que hizo. Y luego los tiempos fueron cayendo, cayendo realmente de forma dramática, que es lo que siempre ocurre en ese tipo de condiciones".

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, espera en el pitlane a la espera de la bandera verde en la Q1 de Silverstone. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Así que si tienes un piloto que ha tenido problemas para pasar la Q1, sin tener en cuenta el hecho de que el coche es, con mucho, el coche más rápido en la pista por lo que debería ser fácil salir de la Q1, tienes que darle la mejor oportunidad posible de hacerlo. Y eso, fundamentalmente, es ser el último coche en pista en esas condiciones".

"Creo que también estuvo detenido al final del pitlane durante mucho tiempo. Así que hay algunas cosas que van juntas que dicen que debería, en parte a través de su conducción porque el coche es el coche más rápido que hay, pero en parte a través de la posición en la pista, debería ser mucho más fácil avanzar a través de la Q1".

"Así que sí, se está dejando mucho trabajo por hacer. Creo que históricamente 'Checo' no ha sido el mejor para clasificar, ha sido más adecuado para la carrera, haciendo que los neumáticos funcionen, y la gestión de cualquier estrategia que se haga. Así que hay una combinación de cosas que tienen que venir ahora. Ha habido carreras, Mónaco fue claramente por el accidente que no pasó, pero ha habido carreras desde entonces que no han sido tan claras".

"Y todo eso tiene que venir junto. No sabemos dónde se ha roto la comunicación allí, no sabemos lo que estaba pasando en Silverstone en la Q1. Pero tienes que estar, con el coche más rápido, como equipo tienes que estar progresando en la Q1 cada semana. Los equipos a veces se centran en guardar sets para la Q3, pero tu primera prioridad es pasar la Q1".

Collins, por último, deslizó que Pérez y Red Bull no pueden darse el lujo de volver a tener problemas en la clasificación para el Gran Premio de Hungría de este fin de semana dadas las características de la pista.

"En Hungría es mucho, mucho más difícil adelantar así que tienes que pasar la Q1 y esa tiene que ser la prioridad en la clasificación y preocuparte por la posición en la Q3 en otro momento porque es una estadística impactante no haber pasado tanto por la Q1 en el que es claramente el coche más rápido en pista", concluyó.

