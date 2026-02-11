Excompañero de Hamilton predice que brillará en 2026: "Regresó a su mejor nivel"

Los últimos años han sido difíciles para Lewis Hamilton, que ha tenido problemas para sacar rendimiento a los coches de Fórmula 1 con efecto suelo tras el decepcionante final de la era híbrida. Y tras una temporada 2025 igualmente difícil, la primera con Ferrari, la nueva normativa sin duda traerá consigo un renovado siete veces campeón.

Jenson Button cree que su segundo año con la Scuderia supondrá el regreso a la forma del antiguo as de Mercedes, que estará más involucrado en el desarrollo del coche de 2026.

Por desgracia para Hamilton, sus resultados en 2025 fueron bastante mediocres en comparación con su rendimiento durante la era híbrida. Ferrari pareció competitiva de forma esporádica, pero, mientras que su compañero de equipo Charles Leclerc fue capaz de convertir esto en puntos, Hamilton a menudo tuvo dificultades, lo que se tradujo en una diferencia de 86 puntos entre los pilotos al final de la temporada.

"Tengo que decir que ver a Lewis en 2025...Fue duro", declaró Button a Sky Sports F1. "Fuimos compañeros de equipo durante tres años. Sé lo bueno que es. Por eso fue muy duro verle sufrir con el equipo y se le notaba en la cara lo mucho que le dolía.

En ese momento, te olvidas de todo lo que ha conseguido, porque solo ves el dolor.

Pero creo que con los nuevos cambios en el reglamento, veremos a Lewis Hamilton volver a su mejor nivel, de verdad lo creo".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Button fue compañero de Hamilton en McLaren durante tres temporadas, de 2010 a 2012, después de que el británico se uniera a Hamilton como campeón del mundo en 2009 tras un año exitoso con Brawn GP. Hamilton, que había ganado el campeonato del mundo en 2008, fue un fuerte competidor para Button, superándolo en puntos en dos de esas tres temporadas.

"Va a tener voz y voto en el diseño del coche", continuó Button. "Y confío en que lo llevará por el camino que más le convenga. Así que espero verlo.

Queremos ver a Ferrari en cabeza y todos queremos ver a Lewis luchando de nuevo en cabeza".