La temporada 2025 de Fórmula 1 emitió su veredicto al término de un Gran Premio de Abu Dhabi en el que todo seguía en juego, con tres pilotos aún en liza por el título mundial.

Líder y favorito, Lando Norris mantuvo el pronóstico. Tercero en la meta, ganó su primer campeonato por sólo dos puntos de ventaja sobre Max Verstappen. Oscar Piastri terminó la temporada en tercera posición.

En el campeonato de constructores, McLaren tenía asegurado su segundo título consecutivo desde Singapur, el décimo de su historia. Mercedes confirmó su segundo puesto en la clasificación final, volviendo a su posición de 2023, por delante de Red Bull. Ferrari tuvo que conformarse con el cuarto puesto, su peor clasificación en la era del efecto suelo que ahora toca a su fin.

Para Alpine, la aventura del motor Renault en la F1 llegó a su fin al terminar último en la tabla.

Campeonato de pilotos

Campeonato de Constructores