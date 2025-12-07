F1 2025: Estado final del campeonato de pilotos y constructores
Lando Norris se corona Campeón del Mundo de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Abu Dhabi. Descubre la clasificación final del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2025.
La temporada 2025 de Fórmula 1 emitió su veredicto al término de un Gran Premio de Abu Dhabi en el que todo seguía en juego, con tres pilotos aún en liza por el título mundial.
Líder y favorito, Lando Norris mantuvo el pronóstico. Tercero en la meta, ganó su primer campeonato por sólo dos puntos de ventaja sobre Max Verstappen. Oscar Piastri terminó la temporada en tercera posición.
En el campeonato de constructores, McLaren tenía asegurado su segundo título consecutivo desde Singapur, el décimo de su historia. Mercedes confirmó su segundo puesto en la clasificación final, volviendo a su posición de 2023, por delante de Red Bull. Ferrari tuvo que conformarse con el cuarto puesto, su peor clasificación en la era del efecto suelo que ahora toca a su fin.
Para Alpine, la aventura del motor Renault en la F1 llegó a su fin al terminar último en la tabla.
Campeonato de pilotos
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|L. NorrisMcLaren F1
|423
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|421
|3
|O. PiastriMcLaren F1
|410
|4
|G. RussellMercedes
|319
|5
|C. LeclercFerrari
|242
|6
|L. HamiltonFerrari
|156
|7
|A. AntonelliMercedes
|150
|8
|A. AlbonWilliams
|73
|9
|C. SainzWilliams
|64
|10
|F. AlonsoAston Martin Racing
|56
|11
|I. HadjarRB
|51
|12
|N. HulkenbergSauber F1 Team
|49
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|42
|14
|L. LawsonRB
|38
|15
|E. OconHaas F1 Team
|38
|16
|L. StrollAston Martin Racing
|34
|17
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|33
|18
|P. GaslyAlpine
|22
|19
|G. BortoletoSauber F1 Team
|19
|20
|F. ColapintoAlpine
|21
|J. DoohanAlpine
Campeonato de Constructores
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|McLaren F1
|833
|2
|Mercedes
|469
|3
|Red Bull Racing
|451
|4
|Ferrari
|398
|5
|Williams
|137
|6
|RB
|92
|7
|Aston Martin Racing
|90
|8
|Haas F1 Team
|80
|9
|Sauber F1 Team
|68
|10
|Alpine
|22
