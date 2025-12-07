Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1 2025: Estado final del campeonato de pilotos y constructores

Lando Norris se corona Campeón del Mundo de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Abu Dhabi. Descubre la clasificación final del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2025.

Basile Davoine
Editado:
Lando Norris, McLaren

La temporada 2025 de Fórmula 1 emitió su veredicto al término de un Gran Premio de Abu Dhabi en el que todo seguía en juego, con tres pilotos aún en liza por el título mundial. 

Líder y favorito, Lando Norris mantuvo el pronóstico. Tercero en la meta, ganó su primer campeonato por sólo dos puntos de ventaja sobre Max Verstappen. Oscar Piastri terminó la temporada en tercera posición. 

En el campeonato de constructores, McLaren tenía asegurado su segundo título consecutivo desde Singapur, el décimo de su historia. Mercedes confirmó su segundo puesto en la clasificación final, volviendo a su posición de 2023, por delante de Red Bull. Ferrari tuvo que conformarse con el cuarto puesto, su peor clasificación en la era del efecto suelo que ahora toca a su fin. 

Para Alpine, la aventura del motor Renault en la F1 llegó a su fin al terminar último en la tabla. 

Campeonato de pilotos

Pos Piloto Puntos
1 United KingdomL. NorrisMcLaren F1 423
2 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 421
3 AustraliaO. PiastriMcLaren F1 410
4 United KingdomG. RussellMercedes 319
5 MonacoC. LeclercFerrari 242
6 United KingdomL. HamiltonFerrari 156
7 ItalyA. AntonelliMercedes 150
8 ThailandA. AlbonWilliams 73
9 SpainC. SainzWilliams 64
10 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 56
11 FranceI. HadjarRB 51
12 GermanyN. HulkenbergSauber F1 Team 49
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 42
14 New ZealandL. LawsonRB 38
15 FranceE. OconHaas F1 Team 38
16 CanadaL. StrollAston Martin Racing 34
17 JapanY. TsunodaRed Bull Racing 33
18 FranceP. GaslyAlpine 22
19 BrazilG. BortoletoSauber F1 Team 19
20 ArgentinaF. ColapintoAlpine  
21 AustraliaJ. DoohanAlpine  

Campeonato de Constructores 

Pos Equipos Puntos
1 United KingdomMcLaren F1 833
2 GermanyMercedes 469
3 AustriaRed Bull Racing 451
4 ItalyFerrari 398
5 United KingdomWilliams 137
6 ItalyRB 92
7 United KingdomAston Martin Racing 90
8 United StatesHaas F1 Team 80
9 SwitzerlandSauber F1 Team 68
10 FranceAlpine 22
Artículo previo Cinco conclusiones rápidas del GP de Abu Dhabi 2025 de F1
Artículo siguiente Así vivimos la carrera del GP de Abu Dhabi de F1 2025 que coronó a Norris

Basile Davoine
Marko advierte que Norris estará "nervioso" por arrancar a lado de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
El tribunal de París ordena juicio ante elección de nuevo presidente de la FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris y Piastri se juegan el título con una decoración especial en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
"Lo gané a mi manera": Norris, orgulloso de ganar el título sin ser agresivo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Leclerc: Ver a Ferrari cuarto y a 400 puntos de McLaren duele mucho

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Las reacciones de los pilotos al campeonato de Lando Norris

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Hamilton responde a críticos y Rosberg: Ni siquiera están a mi nivel

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
