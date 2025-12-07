Cinco conclusiones rápidas del GP de Abu Dhabi 2025 de F1

Lando Norris ofrece una conducción de campeón cuando importa

'Se va a derrumbar'. 'No es lo suficientemente fuerte mentalmente'. 'Max Verstappen está en su cabeza'. Olvídenlo. Cuando la presión estuvo en su punto más alto, Norris se mantuvo tranquilo e hizo lo que necesitaba para conquistar su primer título mundial.

Tras una salida limpia, Norris se colocó detrás del autor de la pole, Verstappen, mientras que Piastri tenía menos que perder y lo adelantó con una gran maniobra por el exterior de la Curva 9.

Desde el exterior pareció una salida nerviosa durante las primeras vueltas, ya que trató de llevar sus neumáticos suavemente para mitigar cualquier graining, lo que significaba que estuvo bajo la presión de Charles Leclerc de Ferrari. Pero Norris controló los avances de Leclerc bajo DRS, y después de su primera parada en boxes para cambiar a los neumáticos duros, trabajó con decisión su camino a través del tráfico, incluyendo el duelo con Yuki Tsunoda, lo que llevó a una correcta penalización de cinco segundos para el compañero de Verstappen.

Lando Norris, McLaren Foto: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

No estoy convencido de que un Norris a lo 2023 o incluso 2024 hubiera sido tan firme. Pero ha demostrado que sin duda ha recorrido un largo camino, incluso a lo largo de la temporada, cuando empezó con el pie izquierdo contra Piastri. ¿Es el mejor piloto de la temporada? Ese título sigue perteneciendo a Verstappen, pero Norris ha demostrado suficiente ritmo, agallas y acero para merecer su trofeo.

- Fil Cleeren

Oscar Piastri hizo todo lo que podía hacer

Oscar Piastri no pudo hacer mucho más para proclamarse campeón del mundo de 2025 el domingo. El australiano de 24 años realizó una maniobra sensacional sobre Lando Norris por el exterior de la curva 9, con neumáticos duros frente a la goma media, y luego ejecutó la estrategia alternativa duro/medio tan bien como pudo.

No fue suficiente para derrotar a Max Verstappen, que de todos modos estaba por delante en la clasificación al llegar a la carrera decisiva por el título, e incluso se podría argumentar que fue demasiado poco y demasiado tarde después de una segunda mitad de temporada algo mediocre. Puede que el título de Norris le robe el protagonismo, pero Piastri fue la referencia la mayor parte del tiempo en 2025, y su futuro es brillante.

- Ben Vinel

Mercedes sella el segundo puesto en el campeonato de constructores

No hay duda de que todas las miradas estaban puestas en la lucha por el campeonato de pilotos, y también es cierto que el segundo puesto en la clasificación de constructores no parece tan importante para un equipo que lo ha ganado un récord de ocho veces.

Sin embargo, sellar el segundo puesto en Abu Dhabi era lo que Mercedes necesitaba hacer, y lo hicieron, aprovechando el margen de 33 puntos que tenían sobre Red Bull con 43 disponibles, en lo que fue una carrera anónima para el equipo, con George Russell sólo quinto y Andrea Kimi Antonelli fuera de los puntos.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Clive Mason / Getty Images

Está claro que Mercedes nunca fue lo suficientemente bueno como para luchar por victorias y podios con regularidad en la era del efecto suelo, pero al menos lo cierran como el mejor del resto por detrás del dominante McLaren tras caer al cuarto puesto en 2024, mientras ponen todo su empeño en recuperarse cuando cambie el reglamento la próxima temporada.

- Federico Faturos

La temporada de pesadilla de Hamilton por fin ha terminado, pero sigue habiendo interrogantes

Lewis Hamilton se sentirá aliviado de que su pesadilla de debut haya pasado con Ferrari a los libros de historia, aunque sea una de las páginas más negativas de la historia reciente del equipo italiano.

Tras admitir su enfado y frustración, Hamilton se enfrenta a un nuevo cambio de aires fuera de temporada después de un año en el que se forjó su carácter, pero que no le aportó el esperado nuevo comienzo que motivó su traslado de Mercedes al equipo favorito de su infancia.

Está claro que Hamilton nunca se llevó bien con la era de los coches de efecto suelo, marcado por una racha sin precedentes de tres eliminaciones consecutivas en la Q1 para cerrar la temporada, y la gran esperanza del piloto de 40 años es que el importante cambio de reglas de 2026 reavive su carrera.

Pero con un receso entre temporadas tan corto, el siete veces campeón del mundo no tiene mucho tiempo para recargar las pilas. ¿Podrá recuperarse una vez más?

- Fil Cleeren

Yas Marina no es un gran circuito

Alexander Albon, Williams Foto: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Yas Marina es un gran lugar para terminar la temporada. Unas instalaciones fantásticas, un gran ambiente en el paddock y una imagen de televisión preciosa, pero días como el de hoy son sólo otro recordatorio de que la propia pista es, quizás, lo único que falta para que el evento sea perfecto.

Después de todo lo ocurrido en los dos últimos meses, el campeonato estaba preparado para una emocionante ronda final, pero es evidente que a la carrera le ha faltado emoción. Por supuesto, no se trata sólo de la pista, y las carreras aburridas y de trámite pueden ocurrir en cualquier sitio. Pero Yas Marina nunca ha ofrecido emociones fuertes.

Sin duda, Sao Paulo habría ofrecido algo mucho más emocionante, ¿no?

- Oleg Karpov