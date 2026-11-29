Fórmula 1 GP de Qatar
Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Qatar de la F1 2026
Luego de la penúltima carrera de la temporada, Max Verstappen aseguró el subcampeonato de pilotos a pesar de no estar en el podio.
Luis Ramírez
Editado: 29 nov 2026, 17:54
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images
La carrera de Qatar no fue lo que Mercedes esperaba para mantener vivas las ilusiones de que George Russell aún peleara por el subcampeonato. Si bien el inglés hizo su parte para tratar de llevarse la victoria, un poco de basura del circuito incrustado en su coche le costó lo más alto del podio en favor de Andrea Kimi Antonelli y, con ello, combinado con el cuarto puesto de Max Verstappen, permitió al neerlandés asegurarse el subcampeonato.
Antonelli logró su décimo triunfo de la temporada, el primero en su era de campeón, esto mientras que Oscar Piastri hiló su segundo podio consecutivo en el año.
Los Alpine dejaron la carrera de Lusail sin puntos, mientras que Liam Lawson rescató unidades para Racing Bulls luego de un choque inicial con su propio compañero Arvid Lindblad.
En el caso de Cadillac, el equipo se enfila a cerrar el año sin puntos. Sergio Pérez remontó del 22 al 18 y, una vez más, por delante de Valtteri Bottas.
Más de la F1 :
Fórmula 1Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2026
Fórmula 1Antonelli gana ante problemas para Russell en Qatar; Colapinto es 13° y Checo Pérez, 18°
Estado del campeonato de pilotos tras el Gran Premio de Qatar de la F1 2026
Pos Piloto Puntos 1
A. AntonelliMercedes
427 2
M. VerstappenRed Bull Racing
316 3
G. RussellMercedes
282 4
L. HamiltonFerrari
275 5
L. NorrisMcLaren
274 6
C. LeclercFerrari
256 7
O. PiastriMcLaren
182 8
I. HadjarRed Bull Racing
126 9
L. LawsonRB
91 10
P. GaslyAlpine
52 11
A. LindbladRB
38 12
F. ColapintoAlpine
35 13
O. BearmanHaas F1
23 14
G. BortoletoAudi
15 15
N. HulkenbergAudi
14 16
C. SainzWilliams
11 17
E. OconHaas F1
7 18
F. AlonsoAston Martin Racing
7 19
A. AlbonWilliams
5 20
Y. TsunodaRB
1 21
R. HirakawaHaas F1
1 22
L. StrollAston Martin Racing
23
V. BottasCadillac
24
S. PérezCadillac
25
R. CámaraHaas F1
Estado del campeonato de constructores tras el Gran Premio de Qatar de la F1 2026
Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 709 2 Ferrari 531 3 Red Bull Racing 456 4 McLaren 456 5 RB 116 6 Alpine 87 7 Haas F1 31 8 Audi 29 9 Williams 16 10 Aston Martin Racing 7 11 Cadillac
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2026
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Luis Ramírez
Noel León logra otro podio en F2 en Qatar, Durksen y Montoya rescatan puntos en victoria de Dunne
FIA F2
FIA F2
Losail
4 h
Noel León logra otro podio en F2 en Qatar, Durksen y Montoya rescatan puntos en victoria de Dunne
"Desastre total" en Qatar: Checo Pérez evidencia el rezago operativo del equipo Cadillac
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
22 h
"Desastre total" en Qatar: Checo Pérez evidencia el rezago operativo del equipo Cadillac
F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Qatar 2026 en Lusail
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
6 h
F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Qatar 2026 en Lusail
Últimas noticias
Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Qatar de la F1 2026
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
11 min
Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Qatar de la F1 2026
Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2026
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
23 min
Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2026
Antonelli gana ante problemas para Russell en Qatar; Colapinto es 13° y Checo Pérez, 18°
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
32 min
Antonelli gana ante problemas para Russell en Qatar; Colapinto es 13° y Checo Pérez, 18°
Fernando Alonso pensó que la noticia del retiro de Marc Márquez era falsa
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
1 h
Fernando Alonso pensó que la noticia del retiro de Marc Márquez era falsa
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete