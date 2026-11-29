Fórmula 1 GP de Qatar

Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Qatar de la F1 2026

Luego de la penúltima carrera de la temporada, Max Verstappen aseguró el subcampeonato de pilotos a pesar de no estar en el podio.

Luis Ramírez

Editado: 29 nov 2026, 17:54

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

La carrera de Qatar no fue lo que Mercedes esperaba para mantener vivas las ilusiones de que George Russell aún peleara por el subcampeonato. Si bien el inglés hizo su parte para tratar de llevarse la victoria, un poco de basura del circuito incrustado en su coche le costó lo más alto del podio en favor de Andrea Kimi Antonelli y, con ello, combinado con el cuarto puesto de Max Verstappen, permitió al neerlandés asegurarse el subcampeonato.

Antonelli logró su décimo triunfo de la temporada, el primero en su era de campeón, esto mientras que Oscar Piastri hiló su segundo podio consecutivo en el año.

Los Alpine dejaron la carrera de Lusail sin puntos, mientras que Liam Lawson rescató unidades para Racing Bulls luego de un choque inicial con su propio compañero Arvid Lindblad.

En el caso de Cadillac, el equipo se enfila a cerrar el año sin puntos. Sergio Pérez remontó del 22 al 18 y, una vez más, por delante de Valtteri Bottas.

Más de la F1 :

Estado del campeonato de pilotos tras el Gran Premio de Qatar de la F1 2026

Pos Piloto Puntos 1

A. AntonelliMercedes

427 2

M. VerstappenRed Bull Racing

316 3

G. RussellMercedes

282 4

L. HamiltonFerrari

275 5

L. NorrisMcLaren

274 6

C. LeclercFerrari

256 7

O. PiastriMcLaren

182 8

I. HadjarRed Bull Racing

126 9

L. LawsonRB

91 10

P. GaslyAlpine

52 11

A. LindbladRB

38 12

F. ColapintoAlpine

35 13

O. BearmanHaas F1

23 14

G. BortoletoAudi

15 15

N. HulkenbergAudi

14 16

C. SainzWilliams

11 17

E. OconHaas F1

7 18

F. AlonsoAston Martin Racing

7 19

A. AlbonWilliams

5 20

Y. TsunodaRB

1 21

R. HirakawaHaas F1

1 22

L. StrollAston Martin Racing

23

V. BottasCadillac

24

S. PérezCadillac

25

R. CámaraHaas F1

Estado del campeonato de constructores tras el Gran Premio de Qatar de la F1 2026

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 709 2 Ferrari 531 3 Red Bull Racing 456 4 McLaren 456 5 RB 116 6 Alpine 87 7 Haas F1 31 8 Audi 29 9 Williams 16 10 Aston Martin Racing 7 11 Cadillac

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