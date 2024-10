"En los próximos dos o tres años quiero ganar mi tercer título mundial [en Fórmula 1]. Esa es mi primera y única prioridad en este momento", subrayó Fernando Alonso recientemente en un acto organizado por Cognizant, patrocinador de Aston Martin.

En otras palabras: aunque el año que viene cumplirá 44 años, el español aún no ha terminado con la categoría reina. Esta es una de las razones por las que este año ha vuelto a ampliar su contrato con Aston Martin hasta, al menos, finales de 2026.

El propietario del equipo, Lawrence Stroll, está construyendo actualmente un auténtico equipo de ensueño en torno al bicampeón del mundo. Puede que haya logrado su mayor éxito este año cuando consiguió traer a bordo al diseñador estrella Adrian Newey a partir de 2025.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva en el canal de YouTube Formula1.de, el experto Ralf Schumacher revela que teme que Newey y compañía lleguen "un poco tarde" para Fernando.

"No hay que olvidar la edad que tiene", afirma Schumacher, que compitió con el bicampeón del mundo de Fórmula 1. Y como Newey no empezará en Silverstone hasta marzo de 2025, su influencia probablemente no se dejará sentir hasta 2026.

¿Alonso siguiendo los pasos de Fangio?

El propio Alonso también lo asume. "Creo que el proyecto de 2026 debería ser el primer coche en el que él tenga influencia", dice el español, que celebrará su 45 cumpleaños durante la temporada. ¿Es demasiado viejo para atacar de nuevo el frente?

Lo cierto es que ningún piloto de Fórmula 1 ha conseguido ganar un Gran Premio después de cumplir 45 años desde hace casi 70 años. La última vez fue Juan Manuel Fangio, que ya tenía 46 años cuando ganó su último GP en Alemania, en 1957.

El argentino es también el único piloto que ha vuelto a ser campeón del mundo después de cumplir 45 años, o incluso dos veces. Tenía 45 años cuando ganó el Campeonato del Mundo en 1956 y 46 cuando conquistó su último título un año después.

Por eso, el propio Alonso también sabe que probablemente no le quede para siempre. "No hay que olvidar que hace dos años Aston Martin todavía estaba en un edificio muy pequeño de Racing Point/Force India", recuerda.

"Ahora hemos duplicado el personal y tenemos estas nuevas instalaciones. Así que paso a paso estamos consiguiendo todo lo que necesitamos para ganar nuestra primera carrera y, con suerte, luchar por el campeonato en el futuro", afirma el 32 veces ganador de Grandes Premios.

Schumacher: "¿Qué tan bueno sigue siendo Fernando Alonso?"

"Soy consciente de que esto llevará tiempo, y en cierto modo no lo tengo. Pero estoy relajado y disfrutando del viaje", subraya Alonso, mientras Ralf Schumacher recuerda que el español necesita algo más que un coche rápido para volver a ser campeón del mundo.

"Aunque el coche esté ahí para ganar carreras, todo el paquete tiene que estar bien", explica el ex piloto de Fórmula 1, y añade: "Lo han visto en McLaren este año, por ejemplo".

Lawrence Stroll ha hecho una "enorme inversión" y ha creado "probablemente uno de los equipos de Fórmula 1 más modernos". Pero una escudería debe convertirse primero en un equipo puntero, más allá del puro ritmo del coche.

También hay que "hacerse siempre la pregunta: ¿Sigue siendo bueno Fernando Alonso?", ha dicho Schumacher. El alemán ha observado que Alonso ha dado a veces la impresión este año de haber "perdido un poco de ganas".

Si éste es realmente el caso, probablemente volvería como muy tarde si Alonso se sentara realmente en un coche en el que pudiera volver a ganar el campeonato del mundo. Pero para entonces podría ser ya demasiado viejo.