Bearman: "Es terrible no saber qué esperar, pero veo un equipo Haas positivo"

Oliver Bearman está tranquilo, descansado y, sobre todo, muy curioso por descubrir lo que le espera en la temporada 2026 de F1.

En el día de la presentación oficial del nuevo VF-26, el piloto de Haas parte de las certezas adquiridas al final de su primera temporada completa con el equipo estadounidense, que hoy vuelve a colaborar con Toyota Gazoo Racing para la nueva era reglamentaria.

El joven de 20 años ha comprendido por experiencia propia lo que significa afrontar tantos fines de semana de carrera y, una vez apagados los motores, ha aprovechado las vacaciones navideñas para desconectar por completo.

"Las vacaciones de invierno han sido muy cortas. Me han dicho que normalmente no es así, pero hasta ahora solo he tenido vacaciones cortas como estas. En primer lugar, ha sido estupendo parar después de las pruebas de postemporada, aunque todavía teníamos muchas cosas que hacer, como el trabajo en el simulador para este año y también las pruebas de los asientos para el coche de este año", explica Bearman.

"La última actividad que realicé fue el 23 de diciembre, pero mientras tanto pude disfrutar de bastante tiempo libre y pasar un rato con mi familia. Pero, sobre todo, pude recuperar energías y recargar las pilas para la nueva temporada. Pasé todo diciembre lejos del gimnasio, sin entrenar físicamente, simplemente tratando de relajarme y disfrutar de un poco de tiempo libre".

"Creo que es muy importante tener un periodo sin carreras y algo de tiempo para divertirse, también porque luego llega el momento de volver a entrenar, así que este invierno he pasado mucho tiempo en la montaña. No solo es beneficioso por la altitud, sino que también he podido realizar una concentración de entrenamiento en los Dolomitas, que ha sido increíblemente divertida y muy útil de cara a la nueva temporada".

Haas VF-26 Foto de: Haas F1 Team

Con las pilas recargadas, Bearman se ha lanzado de nuevo de cabeza a la aventura que le llevará a afrontar su segunda temporada completa en el circo, pero esta vez con la experiencia que no tenía el año pasado, aunque se encuentra con un coche completamente nuevo y diferente.

"En 2025 aprendí mucho, no solo sobre mí mismo como persona o como deportista, sino también sobre la F1. Amplié mucho mis conocimientos al vivir experiencias que no se pueden aprender hasta que no se viven realmente. He mejorado mucho en todos estos aspectos y estoy muy contento con cómo ha ido la temporada, especialmente la segunda mitad".

"He crecido como piloto y, desde mediados de año, creo que he obtenido resultados muy satisfactorios, lo cual ha sido fundamental para mí. Estoy entusiasmado y quiero seguir así también este año".

"Creo que los cambios en el reglamento son los más importantes en la historia de la F1, así que estoy muy emocionado. Es la primera vez en mi vida que me enfrento a algo así. El año pasado fue un gran paso adelante para mí, pero creo que desde el principio sabíamos que, si poníamos el coche en la ventana adecuada, seguiríamos siendo capaces de luchar por los puntos; teníamos una idea de la competitividad del vehículo".

"La falta de información de cara a 2026 es buena y mala, porque, por un lado, siento que podremos tener un impacto inmediato, pero, por otro, es terrible no saber qué esperar. Me gustaría estar ya seis meses más adelante para ver en qué punto estaremos, pero daré lo mejor de mí para asegurarme de que nuestra posición sea la más alta posible en la clasificación".

Haas VF-26 Foto de: Haas F1 Team

Y esa es la verdadera incógnita para todos, es decir, no tener ni la más mínima idea de los valores en juego. Por eso es mejor concentrarse en el propio trabajo, sin prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor para no distraernos.

"Ahora es imposible evaluar dónde estaremos, lo descubriremos en Australia, pero todo lo que veo del equipo es positivo. Creo que en las primeras carreras la fiabilidad será un factor determinante. Habrá equipos y personas que cometerán errores con estas nuevas reglas. Será difícil establecer una jerarquía real".