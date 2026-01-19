Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1

Cómo Haas comenzó a desarrollar su monoplaza 2026 desde el 2024

El nuevo coche de Fórmula 1 VF-26 de Haas es el resultado de unos 18 meses de desarrollo.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Haas VF-26

Haas VF-26

Foto de: Haas F1 Team

Power shift

Power shift

El nuevo coche de Fórmula 1 de Haas para la temporada 2026, recientemente presentado, se ha desarrollado desde mediados de 2024, según ha revelado el director técnico Andrea De Zordo.

Los equipos de F1 tenían prohibido realizar pruebas en túneles de viento o CFD (dinámica de fluidos computacional) relacionadas con los monoplazas de 2026 antes del 1 de enero de 2025, ya que el campeonato mundial pasa a tener nuevas regulaciones técnicas tanto en lo que respecta al chasis como al motor.

Sin embargo, nada impedía a las escuderías pensar en la normativa o incluso esbozar diseños, y Haas intentó adelantarse a la nueva era.

"En realidad, comenzó en la segunda mitad de 2024 con un pequeño grupo que estudiaba el concepto del nuevo coche, y siguió así hasta el lanzamiento del VF-25", explicó De Zordo durante la presentación del VF-26. "La división de recursos a partir de ahí siguió aumentando hacia el programa de 2026, y se completó el cambio después de las vacaciones de verano de la temporada pasada.

Teníamos un pequeño grupo que siguió trabajando en el VF-25 hasta bastante tarde debido a la reñida lucha por el campeonato, y eso supuso un reto a la hora de gestionarlo. Se trataba de decidir los puntos principales en los que centrarse tanto para 2025 como para 2026, sin perder demasiado tiempo en lo que sabíamos que sería una gran temporada".

De Zordo aclaró que el VF-26 se actualizaría para la primera ronda de la campaña, lo que, hay que reconocerlo, no es nada fuera de lo común.

Promo App

Promo App

"El coche que todos verán en Barcelona no será el que compita en Australia", confirmó el director del equipo, Ayao Komatsu, antes de la primera prueba de pretemporada, que se celebrará del 26 al 30 de enero en el circuito catalán. "Creo que eso será así en todos los equipos, porque simplemente es demasiado pronto.

Quizás sea diferente tener una prueba dos semanas antes de la primera carrera, pero con más de un mes antes de la primera carrera, los equipos no van a detener el desarrollo en el túnel de viento. Por lo tanto, los coches que se prueben en Barcelona, e incluso en la primera semana de pruebas en Baréin, estarán menos maduros en comparación con los que se construyan en Australia para la primera carrera".

Por qué 2026 supone un reto aún mayor para Haas

Como uno de los equipos más pequeños de la parrilla en términos de personal y recursos generales, y dada la magnitud de la revisión normativa, Haas ha vivido la pretemporada más dura de sus diez años de historia, argumentó Komatsu.

"Yo diría que sí, especialmente por nuestro tamaño", afirmó el japonés. "La nueva normativa supone un reto financiero y, en cuanto a recursos, todo el mundo sabe que seguimos siendo el equipo más pequeño. Es un reto enorme y, como director del equipo, la responsabilidad es mayor, ya que debo garantizar que este equipo esté preparado para afrontar este cambio normativo tan importante.

No creo que ningún equipo, ni siquiera el más grande, vaya a decir que está totalmente preparado para afrontarlo, pero para nosotros el reto es mayor.

Tenemos que centrarnos en lo que tenemos, en lo que se nos da bien, reconocer nuestras debilidades, pero aprovechar nuestras fortalezas y seguir aprendiendo. Tenemos que aprender muy rápido con estas nuevas regulaciones. Seguro que habrá sorpresas una vez que todos estén en marcha, y se tratará de mantenernos unidos, reaccionar y adaptarnos lo más rápido posible".

Más de la F1:

Komatsu añadió que un factor diferenciador importante en cuanto al rendimiento podría ser la gestión de la energía, ya que los monoplazas de F1 de 2026 cuentan con una distribución casi al 50 % entre la energía de combustión y la eléctrica. Teniendo en cuenta el nuevo modo de adelantamiento (potencia extra para adelantar, es decir, el nuevo DRS) y el modo de impulso (potencia máxima, que se puede utilizar en cualquier lugar), la gestión del aspecto eléctrico será crucial para no quedarse sin energía demasiado pronto en las rectas.

"Antes de salir a correr, e incluso antes de hacer pruebas, tenemos que dominar la gestión de la energía, eso es lo más importante", señaló Komatsu. "No sé si todos comprendemos el alcance total del reto, porque no sabemos lo que no sabemos".

Fotos del lanzamiento de Haas.

Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Haas VF-26

Galería: así es el coche de Haas para la F1 2026, con gran presencia de Toyota
Fórmula 1
15

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Cadillac F1: los detalles del coche experimental que rodó Sergio Pérez en Silverstone
Artículo siguiente Ocon advierte que los pilotos tendrán que olvidar todo lo que saben con los coches 2026

Comentarios destacados
Benjamin Vinel
Más de
Benjamin Vinel
Esteban Ocon explica por qué chocó tan a menudo con Checo Pérez en Force India

Esteban Ocon explica por qué chocó tan a menudo con Checo Pérez en Force India

Fórmula 1
Fórmula 1
Esteban Ocon explica por qué chocó tan a menudo con Checo Pérez en Force India
Cuando el gigante Lotus exhaló su último aliento

Cuando el gigante Lotus exhaló su último aliento

Fórmula 1
Fórmula 1
Cuando el gigante Lotus exhaló su último aliento
Red Bull prefiere una lucha sin cuartel entre los motoristas a un sistema de balance

Red Bull prefiere una lucha sin cuartel entre los motoristas a un sistema de balance

Fórmula 1
Fórmula 1
Lanzamiento Red Bull Racing
Red Bull prefiere una lucha sin cuartel entre los motoristas a un sistema de balance
Haas F1
Más de
Haas F1
Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026

Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026
Ocon advierte que los pilotos tendrán que olvidar todo lo que saben con los coches 2026

Ocon advierte que los pilotos tendrán que olvidar todo lo que saben con los coches 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Ocon advierte que los pilotos tendrán que olvidar todo lo que saben con los coches 2026
Nuevo Haas VF-26: Así es el primer monoplaza de la era Toyota Gazoo Racing

Nuevo Haas VF-26: Así es el primer monoplaza de la era Toyota Gazoo Racing

Fórmula 1
Fórmula 1
Nuevo Haas VF-26: Así es el primer monoplaza de la era Toyota Gazoo Racing

Últimas noticias

Análisis: ¿Cómo les fue a los fabricantes de GTP en el previo de las 24H de Daytona?

Análisis: ¿Cómo les fue a los fabricantes de GTP en el previo de las 24H de Daytona?

IMSA
IMSA IMSA
The Roar Before The 24
Análisis: ¿Cómo les fue a los fabricantes de GTP en el previo de las 24H de Daytona?
Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026

Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026
Ferrari muestra sus uniformes para la F1 2026 y genera reacciones entre los fans

Ferrari muestra sus uniformes para la F1 2026 y genera reacciones entre los fans

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
Ferrari muestra sus uniformes para la F1 2026 y genera reacciones entre los fans
Komatsu: "En Barcelona estudiaremos el uso de la energía y cambiará para Bahréin"

Komatsu: "En Barcelona estudiaremos el uso de la energía y cambiará para Bahréin"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
Komatsu: "En Barcelona estudiaremos el uso de la energía y cambiará para Bahréin"

Contáctenos

© 2026 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros