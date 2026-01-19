Cómo Haas comenzó a desarrollar su monoplaza 2026 desde el 2024

El nuevo coche de Fórmula 1 de Haas para la temporada 2026, recientemente presentado, se ha desarrollado desde mediados de 2024, según ha revelado el director técnico Andrea De Zordo.

Los equipos de F1 tenían prohibido realizar pruebas en túneles de viento o CFD (dinámica de fluidos computacional) relacionadas con los monoplazas de 2026 antes del 1 de enero de 2025, ya que el campeonato mundial pasa a tener nuevas regulaciones técnicas tanto en lo que respecta al chasis como al motor.

Sin embargo, nada impedía a las escuderías pensar en la normativa o incluso esbozar diseños, y Haas intentó adelantarse a la nueva era.

"En realidad, comenzó en la segunda mitad de 2024 con un pequeño grupo que estudiaba el concepto del nuevo coche, y siguió así hasta el lanzamiento del VF-25", explicó De Zordo durante la presentación del VF-26. "La división de recursos a partir de ahí siguió aumentando hacia el programa de 2026, y se completó el cambio después de las vacaciones de verano de la temporada pasada.

Teníamos un pequeño grupo que siguió trabajando en el VF-25 hasta bastante tarde debido a la reñida lucha por el campeonato, y eso supuso un reto a la hora de gestionarlo. Se trataba de decidir los puntos principales en los que centrarse tanto para 2025 como para 2026, sin perder demasiado tiempo en lo que sabíamos que sería una gran temporada".

De Zordo aclaró que el VF-26 se actualizaría para la primera ronda de la campaña, lo que, hay que reconocerlo, no es nada fuera de lo común.

Promo App

"El coche que todos verán en Barcelona no será el que compita en Australia", confirmó el director del equipo, Ayao Komatsu, antes de la primera prueba de pretemporada, que se celebrará del 26 al 30 de enero en el circuito catalán. "Creo que eso será así en todos los equipos, porque simplemente es demasiado pronto.

Quizás sea diferente tener una prueba dos semanas antes de la primera carrera, pero con más de un mes antes de la primera carrera, los equipos no van a detener el desarrollo en el túnel de viento. Por lo tanto, los coches que se prueben en Barcelona, e incluso en la primera semana de pruebas en Baréin, estarán menos maduros en comparación con los que se construyan en Australia para la primera carrera".

Por qué 2026 supone un reto aún mayor para Haas

Como uno de los equipos más pequeños de la parrilla en términos de personal y recursos generales, y dada la magnitud de la revisión normativa, Haas ha vivido la pretemporada más dura de sus diez años de historia, argumentó Komatsu.

"Yo diría que sí, especialmente por nuestro tamaño", afirmó el japonés. "La nueva normativa supone un reto financiero y, en cuanto a recursos, todo el mundo sabe que seguimos siendo el equipo más pequeño. Es un reto enorme y, como director del equipo, la responsabilidad es mayor, ya que debo garantizar que este equipo esté preparado para afrontar este cambio normativo tan importante.

No creo que ningún equipo, ni siquiera el más grande, vaya a decir que está totalmente preparado para afrontarlo, pero para nosotros el reto es mayor.

Tenemos que centrarnos en lo que tenemos, en lo que se nos da bien, reconocer nuestras debilidades, pero aprovechar nuestras fortalezas y seguir aprendiendo. Tenemos que aprender muy rápido con estas nuevas regulaciones. Seguro que habrá sorpresas una vez que todos estén en marcha, y se tratará de mantenernos unidos, reaccionar y adaptarnos lo más rápido posible".

Komatsu añadió que un factor diferenciador importante en cuanto al rendimiento podría ser la gestión de la energía, ya que los monoplazas de F1 de 2026 cuentan con una distribución casi al 50 % entre la energía de combustión y la eléctrica. Teniendo en cuenta el nuevo modo de adelantamiento (potencia extra para adelantar, es decir, el nuevo DRS) y el modo de impulso (potencia máxima, que se puede utilizar en cualquier lugar), la gestión del aspecto eléctrico será crucial para no quedarse sin energía demasiado pronto en las rectas.

"Antes de salir a correr, e incluso antes de hacer pruebas, tenemos que dominar la gestión de la energía, eso es lo más importante", señaló Komatsu. "No sé si todos comprendemos el alcance total del reto, porque no sabemos lo que no sabemos".

Fotos del lanzamiento de Haas.