Esteban Ocon explica por qué chocó tan a menudo con Checo Pérez en Force India

Esteban Ocon ha admitido haber cometido "errores" cuando fue compañero de Sergio Pérez en el equipo Force India de Fórmula 1, con una rivalidad que generó varios accidentes.

De cara a su primera temporada completa en la Fórmula 1, tras disputar nueve carreras con Manor, el joven Ocon, de 20 años, tenía mucho que demostrar en 2017. El protegido de Mercedes se unió a Pérez, que llegaba a su séptima campaña en la F1 y ya contaba con seis podios en su carrera.

"Sí, era mucha presión", admitió Ocon en el último video de Off The Grid de la F1. "Estaba compitiendo contra alguien muy experimentado, Checo. Era un sumador constante de puntos en la zona media, probablemente el más constante".

Había potencial para lograr buenos resultados, ya que el VJM10 de Force India era el cuarto coche más rápido en términos generales, pero varios incidentes le costaron al equipo una cantidad considerable de puntos. Ocon arrinconó a Pérez contra el muro en Bakú, cuando ambos coches rodaban entre los cinco primeros; el mexicano, a su vez, empujó al coche hermano hacia el muro interior en la bajada desde La Source hasta Eau Rouge, en dos ocasiones distintas, en Spa-Francorchamps.

Esto provocó duras declaraciones de un Ocon visiblemente molesto, que dijo a los medios tras la carrera: "No sé si quiere morirse o algo así. Hoy perdimos muchos puntos. Asumimos demasiados riesgos. Arriesgamos nuestras vidas sin ningún motivo ni razón".

Esteban Ocon, Sahara Force India VJM10, Sergio Perez, Sahara Force India VJM10 Photo by: Sahara Force India F1

El drama volvió a repetirse en 2018, cuando una colisión entre ambos Force India envió a Ocon contra el muro en la largada del Gran Premio de Singapur, con Pérez señalado por el equipo como responsable.

Con el paso del tiempo, el francés interpreta estos múltiples incidentes a la luz de su propia impetuosidad.

"Claramente empecé en desventaja en la primera carrera [de 2017]", explicó. "Pero después logré recuperar terreno bastante bien. Y entonces empezamos a correr muy cerca uno del otro. Hubo momentos en los que cometí errores, y hubo otros en los que no sentí que fuera necesariamente mi culpa.

"Era muy joven. No tenía experiencia. Quería empujar fuerte y mostrarle a la gente de lo que era capaz".

"En ese momento simplemente estábamos compitiendo duro y tratando de correr lo mejor posible. Y por eso también sumamos tantos puntos ese año, porque estábamos compitiendo muy bien juntos.

"Hay cosas que me habría gustado cambiar. Como Spa, por ejemplo. Ese tipo de situaciones no deberían haber ocurrido. Le costaron puntos al equipo.

"Sabes, he cometido errores a lo largo de mi carrera, cosas que no debería haber hecho en las carreras. Pero así es como aprendes. Todos cometemos errores, pero lo importante es cómo los superas.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

"Así es como veía las carreras en aquel entonces. La pista era lo que más importaba. Y todavía creo que la pista es lo más importante, pero las cosas podrían haber ocurrido de otra manera. Y con el respeto que tenía por Checo en ese momento, y que sigo teniendo ahora, habría preferido que las cosas se dieran de otra forma".

La situación se volvió tan complicada que Force India llegó a imponer órdenes de equipo de manera temporal, pese a su cómoda posición en el campeonato de constructores: después del Gran Premio de Bélgica de 2017, el equipo era cuarto con 103 puntos, por detrás de Red Bull (199) y por delante de Williams (45). La escudería mantuvo esa posición en la tabla desde la tercera ronda hasta la última carrera del año.

"Terminamos el campeonato con una muy buena posición para el equipo", añadió Ocon. "Con el cuarto puesto. Un resultado dentro del top 10 en mi primera temporada completa. Así que sí, fue muy sólido, sin duda".

Force India no podía permitirse accidentes costosos dada su delicada situación financiera, que llevó a que un consorcio encabezado por Lawrence Stroll adquiriera el equipo a mediados de 2018; actualmente compite bajo el nombre de Aston Martin.