Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1

Esteban Ocon explica por qué chocó tan a menudo con Checo Pérez en Force India

Esteban Ocon repasa su etapa en Force India y su, por momentos, perjudicial rivalidad con su compañero de equipo Sergio Pérez.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Esteban Ocon, Force India F1 Team VJM11

Esteban Ocon ha admitido haber cometido "errores" cuando fue compañero de Sergio Pérez en el equipo Force India de Fórmula 1, con una rivalidad que generó varios accidentes.

De cara a su primera temporada completa en la Fórmula 1, tras disputar nueve carreras con Manor, el joven Ocon, de 20 años, tenía mucho que demostrar en 2017. El protegido de Mercedes se unió a Pérez, que llegaba a su séptima campaña en la F1 y ya contaba con seis podios en su carrera.

"Sí, era mucha presión", admitió Ocon en el último video de Off The Grid de la F1. "Estaba compitiendo contra alguien muy experimentado, Checo. Era un sumador constante de puntos en la zona media, probablemente el más constante".

Había potencial para lograr buenos resultados, ya que el VJM10 de Force India era el cuarto coche más rápido en términos generales, pero varios incidentes le costaron al equipo una cantidad considerable de puntos. Ocon arrinconó a Pérez contra el muro en Bakú, cuando ambos coches rodaban entre los cinco primeros; el mexicano, a su vez, empujó al coche hermano hacia el muro interior en la bajada desde La Source hasta Eau Rouge, en dos ocasiones distintas, en Spa-Francorchamps.

Esto provocó duras declaraciones de un Ocon visiblemente molesto, que dijo a los medios tras la carrera: "No sé si quiere morirse o algo así. Hoy perdimos muchos puntos. Asumimos demasiados riesgos. Arriesgamos nuestras vidas sin ningún motivo ni razón".

Esteban Ocon, Sahara Force India VJM10, Sergio Perez, Sahara Force India VJM10

Esteban Ocon, Sahara Force India VJM10, Sergio Perez, Sahara Force India VJM10

Photo by: Sahara Force India F1

El drama volvió a repetirse en 2018, cuando una colisión entre ambos Force India envió a Ocon contra el muro en la largada del Gran Premio de Singapur, con Pérez señalado por el equipo como responsable.

Con el paso del tiempo, el francés interpreta estos múltiples incidentes a la luz de su propia impetuosidad.

"Claramente empecé en desventaja en la primera carrera [de 2017]", explicó. "Pero después logré recuperar terreno bastante bien. Y entonces empezamos a correr muy cerca uno del otro. Hubo momentos en los que cometí errores, y hubo otros en los que no sentí que fuera necesariamente mi culpa.

"Era muy joven. No tenía experiencia. Quería empujar fuerte y mostrarle a la gente de lo que era capaz".

Leer también:

"En ese momento simplemente estábamos compitiendo duro y tratando de correr lo mejor posible. Y por eso también sumamos tantos puntos ese año, porque estábamos compitiendo muy bien juntos.

"Hay cosas que me habría gustado cambiar. Como Spa, por ejemplo. Ese tipo de situaciones no deberían haber ocurrido. Le costaron puntos al equipo.

"Sabes, he cometido errores a lo largo de mi carrera, cosas que no debería haber hecho en las carreras. Pero así es como aprendes. Todos cometemos errores, pero lo importante es cómo los superas.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

"Así es como veía las carreras en aquel entonces. La pista era lo que más importaba. Y todavía creo que la pista es lo más importante, pero las cosas podrían haber ocurrido de otra manera. Y con el respeto que tenía por Checo en ese momento, y que sigo teniendo ahora, habría preferido que las cosas se dieran de otra forma".

La situación se volvió tan complicada que Force India llegó a imponer órdenes de equipo de manera temporal, pese a su cómoda posición en el campeonato de constructores: después del Gran Premio de Bélgica de 2017, el equipo era cuarto con 103 puntos, por detrás de Red Bull (199) y por delante de Williams (45). La escudería mantuvo esa posición en la tabla desde la tercera ronda hasta la última carrera del año.

"Terminamos el campeonato con una muy buena posición para el equipo", añadió Ocon. "Con el cuarto puesto. Un resultado dentro del top 10 en mi primera temporada completa. Así que sí, fue muy sólido, sin duda".

Force India no podía permitirse accidentes costosos dada su delicada situación financiera, que llevó a que un consorcio encabezado por Lawrence Stroll adquiriera el equipo a mediados de 2018; actualmente compite bajo el nombre de Aston Martin.

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Piastri predice que las primeras carreras de 2026 podrían ser impredecibles por una razón clave
Artículo siguiente Imola inicia una gran renovación mientras el sueño de la F1 sigue vivo

Comentarios destacados
Benjamin Vinel
Más de
Benjamin Vinel
Cómo Haas comenzó a desarrollar su monoplaza 2026 desde el 2024

Cómo Haas comenzó a desarrollar su monoplaza 2026 desde el 2024

Fórmula 1
Fórmula 1
Cómo Haas comenzó a desarrollar su monoplaza 2026 desde el 2024
Cuando el gigante Lotus exhaló su último aliento

Cuando el gigante Lotus exhaló su último aliento

Fórmula 1
Fórmula 1
Cuando el gigante Lotus exhaló su último aliento
Red Bull prefiere una lucha sin cuartel entre los motoristas a un sistema de balance

Red Bull prefiere una lucha sin cuartel entre los motoristas a un sistema de balance

Fórmula 1
Fórmula 1
Lanzamiento Red Bull Racing
Red Bull prefiere una lucha sin cuartel entre los motoristas a un sistema de balance
Sergio Pérez
Más de
Sergio Pérez
Cadillac F1: los detalles del coche experimental que rodó Sergio Pérez en Silverstone

Cadillac F1: los detalles del coche experimental que rodó Sergio Pérez en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
Cadillac F1: los detalles del coche experimental que rodó Sergio Pérez en Silverstone
"Me ha encendido": La reacción de Checo Pérez tras su histórico debut con Cadillac

"Me ha encendido": La reacción de Checo Pérez tras su histórico debut con Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
"Me ha encendido": La reacción de Checo Pérez tras su histórico debut con Cadillac
Cadillac anuncia decoración especial para los test de Barcelona

Cadillac anuncia decoración especial para los test de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Cadillac anuncia decoración especial para los test de Barcelona
Sahara Force India F1
Más de
Sahara Force India F1
Por qué Hulkenberg estuvo alguna vez a la sombra de Pérez

Por qué Hulkenberg estuvo alguna vez a la sombra de Pérez

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Hulkenberg estuvo alguna vez a la sombra de Pérez
GALERÍA: Todos los podios de Sergio Pérez en la F1

GALERÍA: Todos los podios de Sergio Pérez en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GALERÍA: Todos los podios de Sergio Pérez en la F1
Fallece a los 70 años Fernley, ex jefe de Force India F1

Fallece a los 70 años Fernley, ex jefe de Force India F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Fallece a los 70 años Fernley, ex jefe de Force India F1

Últimas noticias

Análisis: ¿Cómo les fue a los fabricantes de GTP en el previo de las 24H de Daytona?

Análisis: ¿Cómo les fue a los fabricantes de GTP en el previo de las 24H de Daytona?

IMSA
IMSA IMSA
The Roar Before The 24
Análisis: ¿Cómo les fue a los fabricantes de GTP en el previo de las 24H de Daytona?
Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026

Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026
Ferrari muestra sus uniformes para la F1 2026 y genera reacciones entre los fans

Ferrari muestra sus uniformes para la F1 2026 y genera reacciones entre los fans

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
Ferrari muestra sus uniformes para la F1 2026 y genera reacciones entre los fans
Komatsu: "En Barcelona estudiaremos el uso de la energía y cambiará para Bahréin"

Komatsu: "En Barcelona estudiaremos el uso de la energía y cambiará para Bahréin"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
Komatsu: "En Barcelona estudiaremos el uso de la energía y cambiará para Bahréin"

Contáctenos

© 2026 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros