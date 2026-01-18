Piastri predice que las primeras carreras de 2026 podrían ser impredecibles por una razón clave

Oscar Piastri habló sobre cómo las carreras de Fórmula 1 podrían cambiar para los espectadores en 2026 con la introducción del nuevo reglamento.

La temporada 2026 marcará el inicio de una nueva era del campeonato, con una división casi al cincuenta y cincuenta entre potencia de combustión interna y eléctrica, coches más pequeños y livianos, y la introducción de la aerodinámica activa, entre otros cambios.

"Creo que definitivamente será diferente, sí", le dijo Piastri a TODAY cuando se le preguntó cómo los cambios reglamentarios podrían afectar la experiencia de carrera para los espectadores.

"Creo que en términos de cómo competimos entre nosotros, va a ser bastante diferente. Pienso que el elemento híbrido y la gestión del nivel de batería van a ser algo realmente importante.

"Quiero decir, ya ha sido importante en el pasado, pero con ese elemento siendo mucho más grande a partir de esta temporada en adelante, va a haber mucha más gestión de eso por parte de los propios pilotos.

"Así que creo que, especialmente al comienzo de la temporada, se podrían ver algunos escenarios interesantes entre pilotos, donde algunos sean más tácticos y ahorren batería, otros solo intenten ganar posición en pista, y podría haber una especie de batalla táctica interesante".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Con toda honestidad, tampoco tengo idea de cómo va a desarrollarse todo, pero creo que será entretenido de una forma u otra".

Piastri terminó la temporada 2025 tercero en el campeonato de pilotos tras una ajustada batalla con su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, y con Max Verstappen, de Red Bull. Si bien el nuevo reglamento implicará un reseteo de la parrilla, el piloto australiano espera trasladar a la próxima temporada lo que aprendió en 2025.

"Hay muchas maneras distintas de interpretar la temporada 2025 para mí, pero creo que aprendí mucho sobre mí mismo, tanto dentro como fuera de la pista. Siento que realmente me desarrollé bastante como persona", dijo.

"Me siento más maduro. Me siento más responsable. Sé un poco mejor lo que quiero ahora. Y también hay un sentido de orgullo. Aunque el resultado final no fue exactamente lo que quería, creo que haber tenido la cantidad de éxito que tuve fue algo con lo que habría soñado al comienzo del año.

"Obviamente, hubo algunos momentos que preferiría volver a vivir o directamente no haber tenido, pero en general estoy muy orgulloso de lo que pude lograr. Muchas lecciones aprendidas, tanto buenas como malas, para llevar hacia el futuro".