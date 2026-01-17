Cuando el gigante Lotus exhaló su último aliento

Siete años sin victorias desde las hazañas de Ayrton Senna y graves dificultades financieras. En ese contexto tan delicado, David Hunt había adquirido Team Lotus antes de los dos últimos Grandes Premios de la temporada 1994, con la esperanza de salvar a la escudería. En vano.

Desde el mes de septiembre, el equipo había colaborado con la administración judicial para intentar salir de la crisis. Los administradores habían declarado su optimismo respecto al futuro en el momento de la compra por parte de Hunt, pero la búsqueda de patrocinadores seguía siendo necesaria, hasta el punto de que a comienzos de enero se puso en marcha un plan de salidas voluntarias. La fecha límite para encontrar el apoyo financiero requerido era el 16 de enero; el anuncio tan temido se realizó, por lo tanto, al día siguiente.

David Hunt, que entonces declaró su intención de ayudar a los empleados a encontrar trabajo, añadió: "Nuestro objetivo sigue siendo llevar a Team Lotus a la parrilla en buenas condiciones. Más de un equipo se ha puesto en contacto con nosotros para llevar a cabo un esfuerzo conjunto que permitiría que Team Lotus estuviera representado en la parrilla en 1995, y esas opciones están siendo evaluadas seriamente".

"Lo que quiero evitar es que la escudería se encuentre en una situación en la que tenga que luchar en el fondo de la parrilla y en la que su nombre sea arrastrado aún más por el barro. La otra posibilidad es tomar las medidas necesarias para refinanciarnos, reorganizarnos y reconstruirnos en 1995 con el fin de regresar a la parrilla en buenas condiciones en 1996. Estamos abiertos a todas las posibilidades que puedan, de forma realista, devolver a Team Lotus al lugar que le corresponde".

Proyectos sin continuidad

Sin haber sumado ni un solo punto en 1994, a pesar de cinco llegadas entre los ocho primeros en los siete primeros Grandes Premios, la legendaria escudería británica estuvo efectivamente representada por otro equipo, Pacific Team Lotus, en 1995, un conjunto al que Hunt auguraba un gran futuro cuando se oficializó el acuerdo. Sin embargo, la estructura cerró sus puertas al final de ese mismo año, con resultados peores que los de Lotus la temporada anterior.

David Hunt anunció posteriormente, el 10 de julio de 1997, que Team Lotus regresaría a la Fórmula 1 en la temporada 1999, un proyecto que finalmente no llegó a materializarse.

Hubo que esperar hasta 2011 para volver a ver la marca en la parrilla de salida de la élite, cuando Hunt la vendió a Tony Fernandes, que estaba en conflicto con Group Lotus por el uso de ese nombre. El constructor británico decidió entonces patrocinar a Lotus Renault GP… compitiendo así contra Team Lotus.

El conflicto solo se resolvería en los tribunales, con la justicia autorizando a ambas entidades a llamarse Lotus, una como propietaria de Team Lotus y la otra respaldada por Lotus Cars. Hablando de "arrastrar el nombre por el barro"…

La última temporada del Team Lotus original en la F1

