La sesión del viernes ha sido complicada para Red Bull con sus dos pilotos fuera de las primeras posiciones en el Gran Premio de Canadá, con Sergio Pérez siendo el único que se ubicó en el top 10 en la segunda sesión.

Checo Pérez consiguió un mejor giro de 1m17.041s con 19 vueltas en la FP2, esto cuando la pista del trazado Gilles Villeneuve estaba mejorando tras haber iniciado húmeda. El mexicano se vio acortado en su programa previsto con el regreso de la lluvia en la parte final de la tanda.

"Creo que en general ha sido un día muy complicado con las condiciones que hemos tenido”, expresó el piloto de Red Bull Racing quien advierte las condiciones cambiantes que se esperan para el sábado podrían volver la clasificación una ruleta rusa.

“Creo que va a ser muy importante en la calificación de mañana salir en el momento adecuado. Ya pudimos ver en la FP2 que las condiciones y la pista estaban cambiando bastante si no estabas empujando en la vuelta correcta, podría ser una gran diferencia”.

A pesar de no estar dentro de los mejores, el piloto latino indicó que tienen una idea del camino que deben seguir tras la información recolectada en el programa reducido del viernes.

“Hemos notado algunas cosas en el coche que queremos ajustar, tenemos una buena idea de dónde tenemos que hacer cambios, pero creo que es muy difícil sacar conclusiones en una pista que hoy ha estado condicionada por el tiempo”, señaló el mexicano quien agregó que también será un reto entender el comportamiento de las gomas para pista seca ante la falta de tiempo en esas condiciones.

“Hemos progresado bastante con el neumático intermedio y eso ha sido bastante positivo, pero con el liso no hemos salido en el momento adecuado, así que no me preocupa y mañana veremos la competitividad".