Checo Pérez tras el viernes de Hungría: nunca me había sentido tan cómodo en el coche

Sergio Pérez se mostró competitivo en la sesión del jueves del Gran Premio de Hungría en medio de todos los rumores que lo rodean ante la posibilidad de que pueda dejar el equipo Red Bull Racing si no retoma el camino de la primera fase de la temporada.

Mientras que en la primera práctica finalizó fuera de los 10 primeros, en una tanda donde no contó con su ingeniero principal dado la decisión de Red Bull de rotar personal para ofrecer oportunidades de preparación, para la segunda sesión Hugh Bird regresó a los mandos para ayudar a Checo Pérez a colocarse en cuarto lugar.

Al hablar al final de la sesión, el mexicano dijo: “ha sido un buen viernes. Creo que hemos dado un buen paso del FP1 al FP2, hemos hecho los cambios adecuados y hemos tomado la dirección correcta”.

Sergio Pérez reafirmó su rendimiento al señalar que hacía mucho no se sentía de esa forma: “Es la vez que más cómodo me he sentido con el coche a estas alturas del fin de semana. Los pasos que hemos dado a lo largo del día han sido los mejores que podemos hacer y eso es realmente positivo. Tenemos buenas sensaciones y la tanda larga también parecía prometedora”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A pesar de la mejoría en los registros, para el piloto mexicano aún hay terreno para explorar en el RB20, especialmente de cara a la clasificación del sábado en Hungría.

“Creo que todavía estamos a tiempo de mejorar la puesta a punto y, al final, sólo se trata de juntarlo todo en el momento adecuado. Ya llegará nuestro momento”.

Durante la jornada, Red Bull ha trabajado en diferentes paquetes de piezas en los coches de Max Verstappen y Pérez, con Christian Horner aclarando que el mexicano también ha contado con actualizaciones, aunque el paquete principal ha sido destinado al holandés.

"Hay una ligera diferencia entre los coches. Ambos tienen mejoras. Lo único que le falta a Checo es la tapa del motor y el elemento del sidepod, pero el suelo, el alerón, el resto es igual entre los dos. Así que tenemos grandes datos", aclaró el directivo.