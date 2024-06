Por qué las cínicas faltas de Leclerc y Stroll en España necesitaban castigo

¿Suerte? Un poco. Que Charles Leclerc y Lance Stroll se marcharan de la FP3 en Barcelona sin recibir nada más que una reprimenda por lo que se puede describir caritativamente como "contacto evitable" dejó un sabor amargo en la boca.

El final de la última sesión de entrenamientos libres en el Circuit de Barcelona-Catalunya estuvo impregnado de un aire un tanto malhumorado, ya que una serie de pilotos se pelearon demasiado por una posición en pista sin sentido. Había terminado, pero el circuito se parecía a una zona de tráfico en horas punta.

Todo empezó cuando Lance Stroll y Lewis Hamilton tuvieron un encontronazo en la curva 5; Stroll parecía haber sido molestado por Hamilton unas curvas antes y comentó que el piloto de Mercedes "cree que está solo en la pista". Así pues, Hamilton se fue hacia el exterior de la curva cerrada de izquierdas para dejar pasar a Stroll. En lugar de eso, el canadiense le siguió de largo e hizo contacto, un acto que dañó su propio suelo.

Unos metros más adelante, unos minutos después, Leclerc se cruzó con Lando Norris al salir de la curva seis. El monegasco también se vio frustrado por Norris, que posteriormente se escoró hacia el interior de la pista para dejar que Leclerc tomara el exterior y la trazada de la curva 7. Pero Leclerc pareció escorarse perezosamente a la izquierda, lo que también produjo más de un mínimo contacto entre ambos.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08, Sebastian Vettel, Ferrari SF70H Foto: Sutton Images

Parecía que ambas maniobras habían nacido de la frustración. Más bien tenían un sabor similar al golpe de rueda intencionado de Sebastian Vettel con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017, con el alemán indignado por la idea de que Hamilton le había frenado bajo el coche de seguridad. Esto le valió a Vettel una penalización de 10 segundos de stop-and-go y tres puntos en su licencia, por lo que había una vara de medir aparente para incidentes similares.

En cambio, tanto Leclerc como Stroll recibieron reprimendas. Por lo tanto, el mensaje que los comisarios han enviado es el siguiente: los pilotos pueden golpear a alguien intencionadamente y sólo recibir un tirón de orejas, siempre y cuando no lo hagan de forma "peligrosa".

Los informes de los comisarios dicen así, empezando por el contacto de Stroll con Hamilton: "El piloto del coche 18 declaró que fue obstaculizado por el coche 44 en la curva 5 y que eso le molestó. Admitió que quería expresar su descontento al otro piloto tirándose sobre él en la salida. Ambos coches tuvieron un ligero contacto que fue fortuito.

"Sin embargo, los comisarios consideran que el movimiento realizado por el coche 18, aunque no fue peligroso, fue errático y, por lo tanto, emiten una reprimenda de conducción en línea con los precedentes".

Esto no encaja. Stroll admitió que se cruzó con Hamilton para marcar un punto, y creó contacto como resultado. Peligroso o no, no deja de parecer un intento de utilizar un coche como arma simplemente para aliviar algunas frustraciones. Es una decisión tomada en función de los resultados, más que de las entradas. Nadie resultó herido, así que imagínate.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, en el garaje Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

En cualquier caso, es un poco más de 50/50 que el incidente de Leclerc/Norris; Stroll podría haber dicho simplemente que se había salido o que había desbloqueado la dirección más de lo que pretendía, ya que son resultados muy posibles en esa curva. Es justo para él reconocerlo, pero su afirmación de que fue un acto intencionado debería ser objeto de un castigo mayor.

El informe de los comisarios por el disparo de Leclerc a Norris fue más atroz, e incluso podría provocar algunas risas nerviosas por la incredulidad de lo que los fans de South Park podrían describir como una "defensa de Chewbacca": "El piloto del coche 16 declaró que fue obstaculizado por el coche 4 en la curva 5 y eso le molestó. A continuación, tuvo que abortar su vuelta rápida y afirmó que, al intentar salirse de la línea de carrera antes de la curva 7, juzgó mal la posición de su coche e hizo un ligero contacto

con el coche 4".

"Independientemente de cualquier posible intención, los comisarios consideran que el movimiento realizado por el Coche 16, aunque no fue peligroso, fue errático y por lo tanto emiten una reprimenda de conducción en línea con los precedentes".

Leclerc iba transitando, mientras que Norris se había metido por el interior, miró por los retrovisores cuando estaba cambiando y se desvió. En el mejor de los casos, se podría decir que pensó que había superado a Norris y se precipitó al tirar hacia la izquierda, pero eso es dar demasiado crédito.

Tal vez la navaja de Hanlon se aplica aquí: "Nunca atribuyas a la malicia lo que se explica adecuadamente por la estupidez", pero saber que Norris estaba allí y elegir ese momento exacto para salirse de una vuelta que ya estaba condenada tenía al menos un tinte de cinismo.

Leclerc al menos se atuvo a su palabra, afirmando que fue un "malentendido" y que no pretendía forzar el contacto entre ambos.

"La versión es muy sencilla. Lando salió del pitlane y yo estaba detrás en una vuelta de empuje", explicó.

"Entonces, cuando abortó, yo también aborté, frené para estar a su lado y calculé mal, así que me quedé a la derecha.

"No quería estorbar a ninguno de los coches de detrás, así que estaba un poco en medio, frustrado y mirando por los retrovisores para intentar no estorbar, y entonces chocamos, pero fue más un malentendido que otra cosa.

"Siempre te sientes frustrado cuando haces eso pero nunca quieres tocarte, porque obviamente en FP3 eso es lo último que quieres hacer: dañar el coche".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Las sanciones tienen dos funciones: actuar como castigo y como elemento disuasorio. Y, dado que había poco de lo primero, los pilotos pueden ahora dar rienda suelta a sus fantasías menos sabrosas y forzar el contacto entre ellos, siempre y cuando ocurra en los entrenamientos, les bloquearon, y siempre y cuando ocurra a baja velocidad.

La Fórmula 1 no es el lugar para jugar al contacto rápido y deliberado. No es un entorno de "rozar es correr". Intercambiar pintura en los coches de turismo es un entorno de mucho menos riesgo en el contexto de una carrocería sin puntos de enganche y ruedas cerradas.

Toca las ruedas en un Fórmula 1 y es probable que alguien tenga un vuelo corto y una parada aún más corta. El contacto evitable es una cosa y conlleva su propio riesgo; crear intencionadamente ese riesgo parece estar reñido con todas las crecientes medidas de seguridad presentes en el automovilismo moderno.

Y sólo es una práctica. No se trata de un adelantamiento a vida o muerte por el liderato, ni de un último intento de salvar el último punto en juego: se trata de algunos coches participando en una sesión de pruebas glorificada. Es innecesario.