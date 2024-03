Flavio Briatore, de 73 años, anunció el jueves que había sido operado del corazón en Milán tras el descubrimiento de un "tumor benigno" . El ex jefe de la escudería Benetton y luego de Renault acudió a su cuenta de Instagram para dar la última noticia, asegurando que todo había ido bien y que había podido volver a casa. Sobre todo, el italiano tiene un mensaje de prevención.

"Hace diez días fui al hospital San Raffaele para una revisión rutinaria y me encontraron un pequeño tumor en el corazón", explica. "Me intervinieron enseguida. Estoy aquí para contarlo. Pasé diez días en el San Raffaele y desaparecí de todas las redes sociales".

"Me gustaría dar las gracias de verdad a todo el equipo del San Raffaele, fueron geniales, tengo que dar las gracias a Elisabetta Gregoraci, que estuvo a mi lado durante todo ese tiempo, a mi hijo, que vino desde Mónaco para verme en el hospital de Milán. Así que todo el mundo ha estado a mi lado, mis amigos y mucha otra gente. Pero lo principal es la prevención, hacerse un chequeo cada año. Me hice uno hace dos años y el tumor no estaba ahí, pero estaba ahí. Así que no hay que descuidarse, la prevención es fundamental. Pasé diez días en el hospital y aquí estoy otra vez, mañana vuelve".

Flavio Briatore fue uno de los artífices de los dos primeros títulos mundiales de Michael Schumacher con Benetton, escudería que dirigió en 1994 y 1995. Luego tomó el timón de Renault F1 cuando la escudería con sede en Enstone fue comprada por Losange a principios de la década de 2000, lo que propició dos títulos más, los de Fernando Alonso en 2005 y 2006.

Aunque su imagen se vio empañada por el asunto del Crashgate de en 2008, cuando Renault pidió a Nelson Piquet Jr que chocara deliberadamente contra el muro para provocar la intervención del coche de seguridad y ayudar a Fernando Alonso a ganar, sigue participando indirectamente en la Fórmula 1 y participa en algunos Grandes Premios cada año.

De hecho, ha permanecido muy cerca del piloto español y sigue implicado en su carrera, en un momento especialmente decisivo en el que el piloto de Aston Martin debe decidir pronto si seguirá por aquí en 2025... y en caso afirmativo, en qué equipo. Su nombre se baraja tanto en Mercedes, donde Lewis Hamilton está a punto de salir para unirse a Ferrari, como más recientemente en Red Bull, donde se dice que Christian Horner está muy interesado en reclutarle.