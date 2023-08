Brown: "La F1 estaría muy abierta si Red Bull tuviera dos Checo Pérez"

Max Verstappen llegó al receso de verano de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Bélgica con una impresionante seguidilla de ocho victorias consecutivas para sumar un total de diez grandes premios ganados sobre 12 disputados.

Los otros dos triunfos quedaron en poder de Sergio Pérez, lo que mantiene a Red Bull Racing invicto en la temporada de cara a iniciar a finales de mes en Zandvoort las últimas diez carreras del campeonato 2023.

Un debate actual en el paddock es si el dominio de Red Bull se debe a una marcada superioridad del RB19 o si es Verstappen quien marca la diferencia al volante del monoplaza diseñado por Adrian Newey y su equipo.

Zak Brown, CEO de McLaren F1, tiene claro que es el piloto neerlandés el que ha posibilitado esta seguidilla de resultados para la escudería de Milton Keynes, y asegura que la situación seria diferente con dos pilotos como "Checo" Pérez en el equipo.

"Por mucho que Red Bull esté matando a todo el mundo ahora mismo... es realmente Max el que está matando a todo el mundo ahora mismo", dijo Brown en una entrevista con ESPN.

"La combinación de Max y Red Bull es imbatible en estos momentos, y Max y el equipo no están cometiendo ningún error. Si tuvieran dos Sergios en el coche, con el debido respeto, este campeonato estaría muy abierto. Así que tienen algo bastante especial con Max y Red Bull".

Vale aclarar que, después de la carrera en Spa-Francorchamps de finales de julio, Pérez, segundo en el campeonato, tiene una diferencia de 40 puntos sobre Fernando Alonso, tercero.

Zak Brown, CEO de McLaren Racing, en conferencia de prensa. Photo by: FIA Pool

Brown destacó la paridad que se ha visto detrás del dominio de Verstappen en la temporada 2023 de Fórmula 1.

"Si quitas a Max y tomas a todos los que han acabado segundos este año y les das una victoria, sería un campeonato bastante competitivo y emocionante", dijo.

"Nosotros hemos sido segundos, Aston ha sido segundo, Ferrari ha sido segundo, Mercedes ha sido segundo, Sergio sido segundo. Habría cinco equipos que habrían ganado una carrera este año. En cuanto todos alcancemos a Red Bull creo que ese va a ser el estado de la Fórmula 1".

Al ser preguntado si la Fórmula 1 se arriesgaba a perder terreno en el boom de popularidad actual que disfruta a nivel global debido a la aplastante forma de Verstappen, el CEO de McLaren no teme a eso.

"No. Creo que las carreras son súper emocionantes. Y no se trata sólo de quién gana, ¿verdad? Hay competencia en toda la parrilla y las carreras han sido increíbles".

"Creo que lo hemos visto en otros deportes, Tiger Woods ha ganado siempre y los índices de audiencia nunca han sido tan altos porque la gente admira ver a un atleta en la cima del deporte".

"No me gustaría que durara para siempre, pero no creo que nos esté perjudicando. La profundidad de la competición es fascinante, las carreras han sido súper emocionantes y suelen abarcar todo el campo".

"No me gustaría que continuara, por razones egoístas, pero por ahora es totalmente sostenible", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!