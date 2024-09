Norris en la pole: queremos la victoria en Monza, pero hay incógnitas

Toda la primera fila de McLaren en Monza, en el "Templo de la Velocidad". De momento, el equipo de Woking da en la diana al llevar los dos MCL38 por delante de todos, sobre todo teniendo en cuenta que Max Verstappen no ha pasado del séptimo puesto, con Red Bull ocupando únicamente la cuarta fila, que además les otorga muchas posibilidades de recuperar más puntos en el campeonato de constructores.

Por delante de todos, una vez más, se situó Lando Norris, de nuevo capaz de superar a su compañero de equipo en cerca de una décima, aunque la última vuelta en la Q3 no fue la mejor, como él mismo explicó. Sin embargo, el tiempo final fue suficiente para dejar atrás a todos sus rivales y salir desde el primer cajón, con el objetivo de hacer realidad el resultado mañana en carrera, desde el principio.

Después de las últimas malas arrancadas, McLaren ha estado examinando detenidamente los datos, en particular los de la carrera de Holanda, donde creen que hubo un problema de tracción en la segunda etapa que, al menos según sus propias predicciones, creen haber solucionado.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A pesar de una velocidad punta menos que emocionante en comparación con el Ferrari, que demostró ser extremadamente competitivo en este aspecto en la pista de Monza, el equipo de Woking pudo hacerse con la pole marcando la diferencia exactamente donde se esperaba, es decir, en las curvas.

Las dos Lesmo y la Parabólica fueron auténticos cotos de caza para los dos MCL38, aunque faltara algo en la primera chicane en comparación con un Mercedes concreto en ese tramo. En general, una actuación como la de hoy es también un buen testimonio de los grandes avances realizados por McLaren en el último año, porque aquí hace doce meses el MCL60 no brillaba, mostrando todos los límites en el paquete de baja carga que aún necesitaba ser mejorado.

"Otra pole, es fantástico. Tener dos coches delante, cuando la parrilla ha estado tan compacta como estos días, es un poco una sorpresa, pero positiva", dijo Lando Norris tras los entrenamientos oficiales, señalando cuando la última vuelta no fue precisamente limpia.

"Hay que felicitar al equipo, han hecho un gran trabajo. Honestamente la mía no fue una gran vuelta, me duele decirlo, mi primera vuelta en la Q3 fue mejor, mientras que la segunda no fue genial, pero aún así fue lo suficientemente buena para la pole. Un poco sorpresa, pero estoy contento".

"El objetivo claramente es poder conseguir otro uno-dos, porque significaría puntos importantes para ambos campeonatos, por no mencionar que ahora McLaren quiere desarrollar realmente su potencial". "Estaría bien tener el mismo resultado que hoy en la carrera. Pero como hemos visto todo el fin de semana, la parrilla está muy apretada, hay muchos pilotos rápidos, así que no espero una carrera muy fácil mañana. Hay muchas incógnitas para la carrera, con la degradación, los neumáticos, el asfalto, así que muchos interrogantes y mucha emoción, estoy seguro", añadió Norris.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Detrás de él saldrá otro McLaren, el de Oscar Piastri: al igual que su compañero de equipo, el australiano no fue el autor de una última vuelta brillante, cómplice ya de un gran sobreviraje a la salida de la curva 1 que probablemente contribuyó a sobrecalentar ligeramente los neumáticos. No obstante, la primera fila es también un excelente resultado para él, aunque hay que señalar que Piastri, como se vio ayer, perdió algo en las rectas en comparación con Norris, quizás debido a una ligera diferencia en la configuración aerodinámica.

"La primera vuelta en la Q3 fue bastante buena. La segunda no fue lo suficientemente buena, como parece que he dicho demasiadas veces este año", dijo Piastri, haciendo hincapié en cómo ha luchado un poco este año para lograr el mejor rendimiento en la calificación, donde por lo general siempre lo ha hecho muy bien.

"Aún así, es una buena actuación y un muy buen esfuerzo de equipo. Creo que la parrilla está increíblemente apretada este fin de semana, así que no teníamos garantizada una primera fila. Salir un poco más adelante que la semana pasada es positivo para mí. Veremos cómo se comportan los neumáticos mañana. Las condiciones de Monza son un poco diferentes a las que estamos acostumbrados, así que podría ser una carrera muy emocionante", añadió el australiano.