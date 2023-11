Pirelli anuncia los compuestos para el GP de Las Vegas y Abu Dhabi

Sólo faltan tres carreras para la conclusión del campeonato. Tras la parada en Brasil, que sigue al doble viaje entre Estados Unidos y México, la Fórmula 1 regresará a Norteamérica para el Gran Premio de Las Vegas, una nueva etapa de esta temporada que trae a la memoria los primeros años ochenta, cuando la serie hacía escala en la ciudad de Nevada.

Sin embargo, a diferencia de hace 40 años, a la Fórmula 1 le espera un trazado completamente nuevo, que recorrerá 6,201 kilómetros, pasando por algunos de los lugares más emblemáticos del famoso Strip, como el Bellagio, el Venetian y el Caesars Palace. A continuación, los coches pasarán a toda velocidad por delante de los letreros luminosos y las fuentes que dan fama mundial a Las Vegas.

El tercer Gran Premio del año que se celebra en Estados Unidos es una auténtica incógnita. Los equipos no tienen referencias reales de eventos pasados y tendrán que basarse en simulaciones para definir una puesta a punto básica, que se desarrollará y perfeccionará durante el fin de semana.

A esto se añade la temperatura de los equipos, ya que todas las sesiones tendrán lugar al anochecer. Las dos primeras sesiones de entrenamientos libres están programadas para la tarde del jueves a las 20:30 hora local y la noche entre el jueves y el viernes. Los mismos horarios se aplicarán también a la FP3 y a la clasificación del viernes, mientras que la carrera comenzará el sábado por la noche a las 22:00 para favorecer los horarios europeos.

Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Neumáticos Pirelli

Los equipos ya han explicado que será difícil poner a punto los neumáticos, tanto por las bajas temperaturas como por el trazado de la pista, con muchas curvas de baja energía seguidas de largas rectas, donde los neumáticos tienden a enfriarse. Esto podría generar graining, haciendo que tanto la sesión de clasificación como la carrera sean aún más complicadas para los pilotos y los ingenieros, que tendrán que encontrar un buen compromiso.

Por eso Pirelli ha elegido también la sección más blanda de toda la gama: los equipos tendrán el C3 como P Zero Blanco duro, el C4 como P Zero Amarillo medio y el C5 como P Zero Rojo blando. La misma configuración se llevará también a Abu Dhabi, cuando vuelvan a Oriente Medio para lo que ya se ha convertido en la clásica ronda final de la temporada.

El circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, ha acogido un Gran Premio ininterrumpidamente desde 2009 y en doce ocasiones, a excepción de 2011 y 2012, ha sido la última carrera del calendario. El asfalto no es muy abrasivo y el trazado no es especialmente exigente para los neumáticos, que están sometidos a fuerzas longitudinales y laterales bastante equilibradas entre los dos ejes. Al Gran Premio de Abu Dabi le seguirá una jornada de pruebas, en la que participarán todos los equipos, el martes siguiente a la carrera.