Análisis: Los rivales deben preocuparse, Red Bull aún no ha dado todo

Red Bull sigue presionando en el desarrollo del RB19 a pesar de que el equipo con sede en Milton Keynes ya se ha traído a casa el sexto título de Constructores de su historia y en Qatar podrá cerrar la partida por el tercer Mundial de Pilotos consecutivo de Max Verstappen ya en la Carrera Sprint del sábado.

La temporada 2023 pasará a los archivos como un campeonato muy probablemente irrepetible, con un único agujero negro: el GP de Singapur, cuando Carlos Sainz con el Ferrari SF-23 logró interrumpir la secuencia récord de éxitos consecutivos del extraordinario piloto holandés.

"Creo que es imposible hacerlo mejor de lo que estamos consiguiendo", admitió el director del equipo, Christian Horner. "Estamos en una ola en la que intentamos mantenernos el mayor tiempo posible, pero sabemos que la F1 cambia constantemente: puedes ver cómo hay equipos que suben la cuesta muy rápido y otros que van cuesta abajo. Seguimos superando nuestros límites".

Horner no lo dice, pero sí insinúa que el ciclo dominante puede estar desapareciendo, aunque en Milton Keynes no hay tregua, sino voluntad de continuar con un impulso que está produciendo resultados récord, tanto por la destreza del RB19 como por la superioridad de Max Verstappen.

"Ya el año pasado demostramos que éramos muy fuertes", continuó Christian, "pero mantuvimos el impulso porque durante el 90% de las carreras estuvimos constantemente en las primeras posiciones a pesar de haber hecho solo desarrollos puntuales en el coche. La normativa se ha mantenido estable, así que hemos utilizado la misma caja de cambios que en 2022, y el chasis también es en su mayor parte el mismo que el año pasado, por lo que ha habido mucha transferencia de tecnología de un campeonato a otro, lo que es señal de que hemos desarrollado el coche de forma eficiente, reduciendo su peso y manteniendo un umbral de alto rendimiento en casi todos los circuitos en los que hemos corrido."

Red Bull RB19: hay dos opciones para introducir aire fresco en el habitáculo, en función del clima de los distintos circuitos Foto de: Giorgio Piola

La imagen de Horner es cierta, teniendo en cuenta que Red Bull arrastra una ventaja técnica indiscutible que construyó el año pasado, pudiendo contar con la volubilidad de los equipos rivales, considerando que durante la temporada 2023 nunca ha habido un verdadero aspirante al papel de segunda fuerza, con constantes alternancias que han visto barajar a Aston Martin, Ferrari, Mercedes y McLaren sin mostrar una supremacía real, hasta el punto de que el equipo campeón del mundo no se ha visto afectado lo más mínimo por las restricciones en las pruebas en el túnel de viento debido a la penalización que se desencadenó en el incumplimiento del tope presupuestario de 2021.

En este marco dominante, Red Bull nunca detuvo la evolución del RB19, mientras que el equipo técnico dirigido por Pierre Waché podría haber dirigido todos los recursos, humanos y financieros, al coche del próximo año.

Red Bull realizó pruebas aerodinámicas en Suzuka, tras introducir un nuevo fondo en el RB 19 Foto de: Giorgio Piola

Tuvimos la demostración en Suzuka donde, aunque Adrian Newey estaba ausente de vacaciones en Italia, el equipo trajo dos versiones del fondo, introduciendo una nueva geometría del borde de fuga. En los entrenamientos libres, se hicieron pruebas comparativas con la solución estándar, haciendo un amplio uso de la pintura flow viz para analizar el patrón de flujo.

Red Bull es una obra en constante evolución: cada novedad, de hecho, no se dice sólo para hoy, sino que es mucho más probable que sea preparatoria para la próxima temporada, para no perder esa ventaja que Verstappen ha adquirido en el campo. Como si dijéramos: los rivales pueden acercarse, pero no parece realista pensar en romper la hegemonía de Milton Keynes.