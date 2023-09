Newey se arrepiente "emocionalmente" de no haber firmado con Ferrari

Adrian Newey, jefe técnico de Red Bull, que se unió al recién coronado campeón de constructores de 2023 en 2006 procedente de McLaren, rechazó propuestas de Ferrari en tres ocasiones.

No haber trabajado nunca para la Scuderia le deja algunos remordimientos "emocionales", al igual que no haber tenido la oportunidad de diseñar coches para Alonso, campeón de F1, y Hamilton, rival de Mercedes.

En el podcast de F1 Beyond The Grid, Newey habló de las veces que Ferrari cortejó sus servicios en donde dijo: "Ferrari se acercó a mí en mis días de IndyCar, que probablemente no cuente, en el 93 y en 2014. La del 93 fue muy tentadora.

"Era cuando, Jean Todt [jefe del equipo] acababa de empezar. Le recuerdo hablando sobre si debía contratar a Michael [Schumacher] o no. ¿Cree que fue una buena idea?".

Newey, recién casado, declinó la oferta basándose en la ruptura de su anterior matrimonio, habiendo dividido su tiempo entre Inglaterra y el trabajo para March en Estados Unidos.

Adrian Newey, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Preguntado por el presentador del podcast Tom Clarkson sobre si habría aceptado la configuración que Ferrari permitió al diseñador John Barnard, que convenció al equipo para que le permitiera establecer una instalación remota en Guildford, Newey respondió: "Nunca hice la pregunta y no me lo creo. Ferrari es un equipo italiano.

"La idea de tener un centro de investigación y diseño que está en un lugar completamente diferente al equipo de carreras - sé que tenemos un equipo hermano [AlphaTauri, dividido entre Faenza, Italia y Bicester, Reino Unido] que lo hace - pero no creo en el concepto".

Cuando Ferrari se acercó en 2014, en los albores de la era de los turbo híbridos de 1,6 litros, Newey estaba contento en Red Bull, pero la actitud del proveedor de motores Renault le hizo plantearse una salida.

"Mis discusiones en 2014 con Ferrari fueron puramente por frustración", continuó Newey.

"Realmente no quería irme, pero estábamos en la posición en la que Renault no había producido un motor turbo híbrido competitivo".

"Eso sucede en el primer año, de acuerdo, nuevas reglas. Todos cometemos errores.

"Pero fuimos a ver a Carlos Ghosn [ex director general de Renault caído en desgracia], Christian [Horner], Helmut [Marko] y yo para intentar presionarle para que aumentara el presupuesto".

Y añadió: "La respuesta de Ghosn fue: 'Bueno, no tengo ningún interés en la Fórmula 1. Sólo estoy en ella porque me interesa mi trabajo. Sólo estoy en ella porque mi gente de marketing dice que debería estarlo'. Fue un momento muy deprimente".

Newey reconoció que había un tinte emocional en no haberse unido a Ferrari antes de señalar que también le habría gustado tener la oportunidad de trabajar con Hamilton y Alonso.

A la pregunta de si se arrepentía de haber rechazado las ofertas de Maranello, Newey respondió: "Emocionalmente, supongo, hasta cierto punto, sí.

"Pero igual que, por ejemplo, trabajar con Fernando y Lewis habría sido fabuloso. Pero nunca sucedió. A veces son las circunstancias, así son las cosas".