Los dos pilotos luchaban por la sexta plaza en los últimos compases de la carrera de Albert Park, con Russell acercándose a Alonso después de haber entrado en boxes más tarde y con neumáticos más frescos.

Al acercarse a la curva 6, Russell pareció adelantarse repentinamente al Aston Martin que le precedía, lo que desestabilizó su Mercedes y le hizo ir sobre la grava y golpearse fuertemente contra el muro.

Russell ha confirmado que se encuentra bien tras haber sido revisado por el equipo médico de la FIA y después de la carrera el incidente fue puesto bajo investigación por los comisarios.

En declaraciones a Sky Sports F1, Russell se abstuvo de acusar a Alonso de haber actuado mal, pero consideró que la situación era "extraña".

"Mi opinión es que me he salido, y eso es culpa mía, pero estaba medio segundo por detrás de Fernando 100 metros antes de la curva y de repente vino hacia mí extremadamente rápido y yo estaba justo en su caja de cambios", dijo Russell.

"No sé si tuvo algún problema o no. Vamos a ver a los comisarios, es un poco extraño en una circunstancia como esta. No tengo nada más que decir ahora mismo, necesito verlo todo, estoy decepcionado por terminar la carrera así".

Cuando se le preguntó directamente si creía que Alonso le había frenado intencionalmente, Russell respondió: "Está claro que frenó 100 metros antes de la curva y luego volvió a pisar el acelerador y tomó la curva con normalidad".

"Ya hemos visto los datos de eso, así que no voy a acusarle de nada hasta que hayamos visto más.

"Pero he estado detrás de él durante muchas vueltas y estaba a medio segundo de él en la curva y de repente ha frenado drásticamente y ha vuelto a acelerar.

"No me lo esperaba, me pilló por sorpresa. Esa parte es cosa mía, pero es interesante que nos hayan llamado los comisarios, así que estoy intrigado por ver qué tienen que decir".

Alonso también ha respondido al incidente ante la audiencia de los comisarios de la FIA y ha explicado que estaba gestionando un problema con la batería.

"Me estaba centrando delante de mí y no detrás. Tuve algunos problemas durante las últimas 15 vueltas o algo así en la batería, en el despliegue", dijo Alonso a Sky Sports F1. "Estaba luchando un poco al final de la carrera, pero, no puedo centrarme en los coches de detrás. Pero está bien, aparentemente. Vi el coche y estaba muy preocupado.

"Sabía que venía y ya llevaba cinco o seis vueltas en la distancia de DRS. Así que sí, estuvo muy cerca. Sólo estaba dando vueltas de clasificación e intentando maximizar el ritmo. No ha sido una carrera fácil, no ha sido un fin de semana fácil en general en términos de ritmo.

"Hoy hemos tenido suerte con la estrategia y con la salida de Lewis y el coche de seguridad virtual, pero no podemos ocultar que el ritmo ha sido difícil todo el fin de semana".

Ambos pilotos han sido citados por los comisarios a las 17:20 hora local en Albert Park.