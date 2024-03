Sergio Pérez se había clasificado inicialmente tercero para la carrera de este domingo en Melbourne, pero una sanción por obstruir a Nico Hulkenberg en la clasificación lo llevó a iniciar desde el sexto cajón.

El piloto mexicano perdió una posición en la primera vuelta con el Mercedes de George Russell, lo que marcó el comienzo de una carrera muy complicada para Pérez en el circuito Alberto Park.

Pérez se quedó como el único Red Bull en pista muy pronto ante el retiro de Max Verstappen, pero en ningún momento pudo mostrar un ritmo competitivo, excepto por el inicio de su segundo stint, cuando cambió de neumáticos medios a duro.

Finalmente tuvo que conformarse con la quinta posición, muy lejos del cuarto clasificado, el McLaren de Oscar Piastri.

Para Marko, la clave de la difícil jornada de Pérez en Melbourne se debe al balance elegido para el monoplaza.

"Creo que hay que mirar la puesta a punto. Tal vez lo que hicimos ayer para la clasificación no era lo correcto para la carrera", dijo el austriaco en Sky Sports de Alemania.

"A veces era dos segundos más lento que los Ferrari o los pilotos de cabeza. Eso no se debe sólo a la conducción, sino a que algo falló en la puesta a punto", agregó.

Sale humo de la parte trasera de Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, cuando se retira de la carrera Photo by: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Marko también se refirió al problema que afectó al Red Bull RB20 de Verstappen y que lo obligó a retirarse temprano en la carrera.

"Todavía no lo sabemos exactamente, pero (el problema) ya estaba en la vuelta en la que Sainz lo adelantó. Los frenos no se soltaron en esa curva, lo que le hizo irse ligeramente de lado, y por eso Sainz lo adelantó con relativa facilidad. Y como resultado, los frenos se atascaron completamente. Y estamos muy contentos de que no se incendiara todo, pero todavía tenemos que averiguar la causa exacta", comentó.

Al ser preguntado cómo habría sido la carrera sin el retiro de Verstappen, Marko respondió: "Hablé con Max. Me dijo que a pesar de los problemas de frenada que tuvo en los primeros compases, mantuvo el ritmo de Sainz con relativa facilidad. Creo que habría sido muy diferente con Max en carrera".

