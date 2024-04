Todavía en busca de sus primeros puntos esta temporada, el equipo Stake Sauber no afrontará el Gran Premio de Japón con la máxima confianza. Esto se debe a los recurrentes problemas durante las paradas en boxes que, a pesar de varios intentos, aún no se han resuelto definitivamente.

Estos problemas han empañado los tres primeros fines de semana del equipo, afectando tanto a Valtteri Bottas como a Zhou Guanyu. Están causados por las tuercas de las ruedas y, a pesar de los cambios en los procedimientos, no pudieron erradicarse en Melbourne hace quince días, donde el piloto finlandés perdió unos treinta segundos durante una parada, en la que una tuerca floja también provocó una multa de 5.000 euros impuesta al equipo por la FIA.

Aunque Stake F1 está trabajando "día y noche" en Hinwil para encontrar una solución, no todo ha vuelto a la normalidad y Valtteri Bottas espera volver a sufrir el domingo en el circuito japonés.

"Se han tomado medidas, pero por desgracia todavía no está solucionado al 100%", advirtió el jueves en el paddock de Suzuka. "Una vez más, el riesgo de encontrarnos con un problema debería ser menor. Básicamente, es un problema que no conocíamos antes del inicio de la temporada, y no es algo que se pueda resolver rápidamente. Pero hay una solución al 100%, esperemos que para el Gran Premio de China. Todavía no es totalmente seguro. Aquí se han tomado medidas adicionales".

"Incluso durante las pruebas [en Bahréin], no era una gran preocupación. Pero empezamos a ver problemas. Y en el Gran Premio de Bahréin... Creo que también había relación con la temperatura".

Tras el Gran Premio de Australia, la escudería suiza pidió disculpas públicamente a Valtteri Bottas, algo que el piloto agradeció especialmente, ya que está convencido de que puntuar en Albert Park estaba a su alcance.

"Estamos en el mismo barco", recuerda. "Estaba decepcionado, pero también todo el equipo, porque este tipo de cosas no deberían pasar. Nos lo estamos tomando muy en serio y actualmente es prioritario solucionarlo."

"Obviamente espero un fin de semana limpio. Incluso si no somos los más rápidos en boxes, si podemos ser consistentes sería importante. Creo que será importante para los mecánicos hacer paradas limpias, por confianza y por todo lo demás. Esperemos que así sea y no tenga que pensar demasiado en ello".