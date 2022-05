Ferrari: imposible respetar el tope de gastos de la F1 2022

Cargar reproductor de audio

El espectacular aumento de la inflación y de los costes de transporte este año ha puesto bajo presión los presupuestos de los equipos, y varias escuadras están preocupadas por no poder mantenerse por debajo del límite de 140 millones de dólares establecidos por la Fórmula 1 para 2022.

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, sugirió que la magnitud del problema era lo suficientemente grave como para que los equipos tuvieran que perder potencialmente carreras si no querían arriesgarse a un incumplimiento.

Se han mantenido conversaciones con la F1 y la FIA para intentar llegar a algún tipo de acuerdo para levantar los límites del presupuesto, pero no todos los equipos están a favor de esa medida.

Antes del Gran Premio de Mónaco, el director de la escudería Ferrari, Mattia Binotto, dijo que si el límite presupuestario se mantiene en su nivel actual, su equipo no tendría otra opción que romperlo.

El italiano calculó que Ferrari entraría en el ámbito de lo que se conoce como una infracción "menor" del reglamento, es decir, dentro del 5 por ciento del límite, que no conlleva una sanción fija.

El reglamento de la F1 establece que las infracciones menores pueden incluir una amonestación pública, la pérdida de puntos de pilotos y constructores, la suspensión de eventos o la reducción de las pruebas aerodinámicas o de los límites de costes futuros.

Esto significa que los equipos se enfrentan a la incertidumbre de si el exceso de gasto afectará materialmente a sus resultados en la pista.

A la pregunta de Motorsport.com sobre qué ocurrirá si no se aumenta el límite presupuestario, Binotto dijo: "Creo que no habrá forma de mantenernos por debajo, así que estoy bastante seguro de que en algún momento nos pasaremos.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"En la normativa, hay un umbral que es el 5%, y si no se supera el 5% además de lo que es el umbral del límite presupuestario, podría considerarse una infracción menor".

"No tengo ni idea de cómo se traduce eso en términos de sanción".

"No creo que haya forma de que nosotros y muchos equipos nos mantengamos dentro, e incluso despidiendo gente no creo que sea la opción correcta".

"Ya estamos en verano, y el beneficio no es suficiente para hacer frente a los precios y costes excesivos. Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias?".

"Lo más importante es que muchos equipos lo incumplirán y creo que eso será simplemente malo para el reglamento financiero.

"Si se incumple el reglamento financiero, creo que empezaremos a debatir si el reglamento financiero funciona, y eso volverá a poner todo en discusión".

Horner cree que Ferrari no es el único que no puede mantenerse por debajo del límite en estos momentos, y teme que el final del año se vea empañado por un intenso debate sobre las sanciones por rebasar el límite de costes.

"Creo que todos los equipos importantes van a superar el límite de 140 millones de dólares este año", dijo. "Pero, ¿cuál es la sanción por un incumplimiento menor?

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Lo que no queremos es acabar jugando al juego de la gallina como para decir, ¿saben si vamos por el 4,9% de más, vamos a por el 4,7%? Eso podría ser una mejora: podría ser el factor diferenciador de este campeonato mundial".

"Lo que necesitamos es claridad y rápidamente. Porque, sencillamente, no está bien que nos retengan por un par de equipos que quizá no se vean afectados. Ese no fue nunca el objetivo del límite presupuestario".

"El límite presupuestario estaba ahí para limitar a los equipos punteros de un frenesí de gasto".

"Ninguno de nosotros podía predecir, cuando se elaboraron las cifras del tope presupuestario, que si recuerdan, se redujeron en 30 millones de dólares donde se fijaron originalmente durante la pandemia, los acontecimientos mundiales que están impulsando la inflación".