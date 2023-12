LA FIA avisa que al GP de Madrid de F1 aún le faltan pasos clave

La semana pasada se especuló con la posibilidad de una nueva carrera en un circuito urbano en la capital española a partir de 2026, y las conversaciones con el titular de los derechos comerciales de la F1 están muy avanzadas.

Los planes son que la carrera se celebre alrededor del centro de convenciones IFEMA, en el noreste de la ciudad, cerca del aeropuerto internacional Madrid-Barajas.

El circuito, de 5 km de longitud, utilizaría el complejo de pabellones y recintos feriales de IFEMA, que suele utilizarse para exposiciones y conferencias, como recta de salida y meta y como emplazamiento del paddock.

Sin embargo, a pesar de que se han filtrado a los medios de comunicación detalles sobre la carrera, la FIA ha querido minimizar cualquier sugerencia de que el proyecto esté a punto de cerrarse.

Esto es especialmente cierto porque el organismo rector aún no ha recibido el encargo de trabajar en varios elementos clave que deben aprobarse antes de que se sancione cualquier proyecto de carrera.

En declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, el presidente del Senado de la FIA, Carmelo Sanz de Barros, que también es presidente de la Federación Española de Automovilismo (Real Automóvil Club de España), dijo que le encantaría que la F1 volviera a Madrid, pero tenía claro que quedaban muchas cosas por arreglar.

"Hay un proceso claro para tener un gran premio en un lugar, y no creo que el proceso se esté siguiendo en base a lo que se lee", dijo.

"La Federación Española de Automovilismo es donde empieza el proceso, porque siempre que hay una nueva competición que se quiere hacer en un país, hay que acudir a ellos".

"Entonces, ¿la Federación Española ha recibido a día de hoy este proyecto para analizarlo, estudiarlo y enfocarlo? No, no lo han visto. Este paso especial aún no se ha dado".

Foto de: Red Bull Content Pool Sergio Pérez, Red Bull Racing

"Entonces, cuando la federación española considere que este proyecto es un proyecto válido y que les interesa, lo canalizan ¿hacia dónde? A la FIA, porque tienen que homologarlo. Si están hablando de un circuito semiurbano, lo primero que hay que hacer es homologarlo y certificarlo, cosas así.

"Así que, si la Federación Española no ha recibido nada, entonces no han enviado nada a la FIA, por lo que la FIA no ha recibido nada. Así que nadie (dentro de la FIA) ha estado trabajando hasta ahora en este proyecto que ha salido en la prensa en los últimos días".

Sólo cuando se completen los trámites anteriores con la FIA y su autoridad deportiva nacional podrá abrirse la puerta para que la carrera se abra camino en el calendario.

De Barros también dijo que él y la FIA no tienen reparos en proceder a evaluar los planes cuando los reciban, pero le preocupa que haya un poco de maniobra política en cuanto a las filtraciones a la prensa.

"He estado leyendo también mucho sobre que Madrid está intentando robar a Barcelona, e intentando cargarse a Montmeló o cosas así... y definitivamente creo que la forma en que se está posicionando no es correcta", dijo.

"Probablemente ha influido la situación política que estamos viviendo, de Madrid contra Barcelona".

"También, y no sé si se ha anunciado, pero tuvimos alguna experiencia en el pasado, cuando intentábamos traer los Juegos Olímpicos de 2030 a Madrid y por filtraciones y por no seguir los procesos, esto no ha sucedido".

"Espero que no sea el caso (con la carrera de Madrid) porque me encantaría tener carrera en Madrid. ¿Pero es el único proyecto que conozco para tener F1 en Madrid? No, conozco al menos otros dos".

