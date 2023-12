La FIA planea nuevas normas sobre colaboraciones entre equipos de F1

En las últimas semanas se ha prestado más atención al trabajo conjunto de los equipos a raíz de las grandes mejoras conseguidas por la Scuderia AlphaTauri gracias a sus estrechos lazos con Red Bull Racing.

Y de cara a la temporada 2024, en la que AlphaTauri tiene la intención de utilizar muchas más piezas cliente de Red Bull que en el pasado reciente, algunos equipos han expresado su preocupación por la posibilidad de que dos equipos obtengan una ventaja al trabajar tan estrechamente.

La FIA es muy consciente de los riesgos de que los equipos se beneficien de la colaboración si actúan de forma vil.

Sin embargo, afirma que los controles que lleva a cabo son lo suficientemente estrictos como para detectar cualquier irregularidad, especialmente con el creciente escrutinio al que se somete a los equipos que colaboran abiertamente entre sí.

El jefe de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, respondió a las preguntas sobre Red Bull y AlphaTauri que el análisis de ambos coches no había mostrado nada preocupante.

"Controlamos a los equipos que están muy cerca unos de otros mucho más de cerca que a los equipos completamente independientes, exactamente para asegurarnos de que esto no ocurra", dijo. "Esa es una preocupación".

"Ha sido una preocupación no sólo entre los dos equipos mencionados, sino también entre otros pares de equipos".

"Creemos que AlphaTauri específicamente tiene soluciones aerodinámicas bastante diferentes a la otra compañía, y no creemos que haya ninguna señal de colaboración directa".

"Está claro que están trabajando duro y que han dado un paso adelante. Pero no creo que pueda decirse que se deba a la colaboración".

"Dicho esto, la colaboración, o asegurarse de que no se produce, es una de las partes delicadas de los controles".

"Tenemos que auditar y asegurarnos de que todos estos equipos están bien separados. En breve publicaremos nuevas directrices para proporcionar más información a los equipos sobre cómo pueden convencernos de que nada de eso está ocurriendo".

"No subestimamos el reto y es una de las dificultades que tenemos".

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Ha habido teorías sobre equipos que trabajan juntos para cubrir vías de desarrollo alternativas -como probar diferentes conceptos de alerones- para ayudar a llegar por la vía rápida a la mejor solución.

Sin embargo, Tombazis tiene claro que una actividad de este tipo supondría una infracción del reglamento y, además, sería fácilmente detectada por la forma en que la FIA inspecciona los diseños.

"Eso es, obviamente, muy ilegal, porque en el pasado hemos comprobado a veces componentes similares entre equipos y luego nos hemos metido en su proceso de desarrollo para ver cómo evolucionaban", dijo.

"No creo que esté ocurriendo algo así en este momento. Lo hemos comprobado y tenemos un proceso para comprobarlo. ¿Es fácil? No, no digo que sea fácil, siempre es una especie de reto".

Pero aunque Tombazis confía en que la FIA pueda controlar a los equipos que colaboran públicamente, afirma que el mayor riesgo proviene de los equipos que trabajan solos.

"El principal incentivo para que dos equipos colaboren no es que intercambien componentes o que compartan túnel de viento", explica.

"Puedes tener dos equipos colaborando, uno está en el Reino Unido y otro en Argentina, y si dos equipos quieren comunicarse en contra de las normas, tener llamadas por Zoom y que los ingenieros charlen entre ellos, eso es bastante factible".

"No vigilamos los movimientos cotidianos de la gente, y tampoco es nuestra intención hacerlo. A estas parejas de equipos se les suele criticar más la colaboración sólo porque tienen una propiedad común o lo que sea, pero no es la única pareja de equipos que podría colaborar. Podría haber dos equipos independientes que decidieran beneficiarse mutuamente ayudándose el uno al otro.

"No creo que eso ocurra, pero sólo digo que nuestras herramientas para evitar que esto ocurra no tienen por qué estar vinculadas únicamente a componentes físicos que un equipo vende al otro".

