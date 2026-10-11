FIA reconoce que el error en dirección de carrera perjudicó a pilotos en Singapur

La FIA ha vuelto a admitir su error humano en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, con su director de monoplazas Nikolas Tombazis describiéndolo como "lo peor" para la federación.

Después de que la clasificación sprint fuera detenida con bandera roja tras el accidente de Sergio Pérez, el final de la SQ1 se vio afectado porque dirección de carrera primero no reactivó el modo de adelantamiento, luego lo volvió a activar durante 27 segundos y lo desactivó de nuevo.

Los pilotos estaban desconcertados por la falta de potencia, y quienes fueron eliminados en esa primera fase de la clasificación sprint sintieron que salieron perjudicados injustamente.

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En declaraciones a Sky Alemania, Tombazis señaló que "hay muchas cosas ocurriendo simultáneamente en dirección de carrera" y explicó cómo se produjo el error.

"Normalmente es un proceso manual volver a habilitarlo, porque claramente cuando se vuelve a habilitar queremos asegurarnos de que, desde el punto de vista de la seguridad, está bien hacerlo", detalló.

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Desafortunadamente, apareció una ventana emergente en el ordenador de alguien sobre la que no se actuó lo suficientemente rápido o cuando se debía. Y luego, bajo la presión del tiempo y la otra presión general, esto se olvidó, desafortunadamente.

"Luego entramos en un análisis bastante intenso sobre si había algún otro problema, porque podíamos oír, por supuesto, a los pilotos quejándose y diciendo qué estaba pasando. Nos dimos cuenta de dónde estaba el problema.

"En ese momento hubo una decisión errónea de volver a activarlo brevemente, pero eso no fue exactamente la decisión correcta en aras de la equidad. Y luego se volvió a desactivar".

Tombazis continuó admitiendo que la situación fue "un poco caótica, francamente", dado su impacto en el orden competitivo.

"No estamos contentos con ello, porque afectó más a algunos pilotos y menos a otros", añadió.

"Así que, como resultado, solo en la primera sesión del sprint, sentimos que este problema interfirió con los resultados, lo que para nosotros como FIA es probablemente, en cierto modo, lo peor, porque nuestras principales prioridades son siempre la seguridad y la equidad.

"Por supuesto, tener una situación en la que un resultado no es justo o es incorrecto no es bueno para nosotros. Por supuesto, es un trabajo complicado, y la gente comete errores, y debemos ser conscientes de ello. Pero también necesitamos, cuando cometemos errores, analizarlos y asegurarnos de que no vuelvan a ocurrir, que es lo que estamos haciendo".

Este fallo ocurrió menos de una semana después de que el Gran Premio de Baréin en Malasia se viera interrumpido por un problema en la unidad de potencia de varios competidores, lo que obligó a actualizar el software en todos los coches antes de que la carrera pudiera ponerse en marcha.

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