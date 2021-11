Pérez en Qatar: no estamos contentos con el equilibrio

Sergio Pérez finalizó en las dos sesiones del viernes del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 2021 en la octava posición con una mejor vuelta de 1m23.787s durante la sesión nocturna cuando montó el neumático blando.

Checo Pérez era el único piloto con experiencia previa en el trazado de Losail en un monoplaza cercano a las características de la Fórmula 1 cuando corrió en la GP2 Asia Series. Pero el mexicano no consideró que eso le diera una ventaja.

“He conducido en esta pista antes cuando era más joven, y poco a poco comencé a recordarlo ahora que he estado ahí, pero no siento que eso me haya puesto en ventaja sobre los demás”, dijo el integrante de Red Bull Racing quien no está preocupado por verse superado en las dos sesiones por el AlphaTauri de Pierre Gasly.

El mexicano trabajó junto con Red Bull en el análisis del comportamiento de los neumáticos así como en configuraciones aerodinámicas pensando en la clasificación y carrera, y con los datos recabados se mostró confiado para el resto del fin de semana.

“Creo que hemos empezado bien hoy, pero hemos implementado algunos cambios en las sesiones y tenemos que revisarlos, especialmente en el neumático blando”.

Checo añadió que de cara a la clasificación los tiempos serán más cerrados y no las tres décimas de segundo que obtuvo Valtteri Bottas sobre Max Verstappen en la segunda sesión del viernes, gracias a la influencia de la dirección del viento.

“Los márgenes son muy pequeños, espero que podamos ser fuertes en la clasificación de mañana por la noche. Es un lugar interesante, especialmente el comportamiento del día a la noche es muy diferente”.

“No es una pista fácil y mañana esperamos que el viento cambie, así que será interesante ver qué sucede. Creo que tenemos que trabajar un poco durante la noche, no estamos del todo contentos con el equilibrio del coche, así que intentaremos modificarlo antes de la mañana”.

“La siguiente sesión representativa será la de calificación, así que intentaremos sacar el máximo partido al análisis de la segunda práctica y avanzar positivamente”.