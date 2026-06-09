Por qué Pierre Gasly expresó su frustración en Mónaco con una celebración falsa

Pierre Gasly dice que sabía que le iban a quitar su podio en el Gran Premio de Mónaco ya desde la bandera roja de las últimas vueltas, pero aun así celebró con sarcasmo su tercer puesto en la vuelta de enfriamiento.

Gasly fue uno de varios pilotos penalizados por exceso de velocidad en el pitlane, con el francés recibiendo dos sanciones de tiempo por exceder dos veces el límite de 60 km/h de Mónaco, una vez por 0.1 km/h y otra por 0.4 km/h.

Un Gasly "desconsolado" insistió en que no había hecho nada mal y que había activado a tiempo el limitador de velocidad del pitlane. La teoría predominante es que el ángulo pronunciado con el que los coches cruzaron la línea de entrada al pitlane influyó en la oleada de infracciones, ya que acortó la distancia entre los puntos de medición que se usan para calcular las velocidades en boxes.

"No creo que haya nada que pueda dolerme más ahora mismo", dijo. "Llevo 10 años partiéndome el alma para este tipo de momento. Hoy hicimos todo bien [para] estar en ese podio delante de todos los aficionados que vinieron.

"Este es el tipo de momento que, para mí, no nos puede ser arrebatado por razones injustas. Lo que está pasando ahora mismo no está bien y ojalá puedan tomar la decisión correcta."

Pierre Gasly, Alpine A526 Photo by: Erik Junius

A pesar de la sanción, que le hizo caer al séptimo puesto en el resultado final ya que la parrilla se agrupó tras la bandera roja tardía, Gasly aun así pareció celebrar después de la meta, gritando "maldito P3" antes de agitar el puño en varios puntos del circuito.

Eso provocó especulaciones en internet de que Alpine no había informado a Gasly de la sanción inminente, pero el piloto de 30 años aclaró que sabía de la sanción tras ser informado por su ingeniero de carrera. Durante la larga demora por bandera roja para reparar la superficie de la pista, hubo imágenes de la transmisión en las que se veía a Gasly tirando furiosamente su toalla mientras asimilaba su segunda sanción de cinco segundos.

"Conocía la situación cuando nos detuvimos por la bandera roja y simplemente traté de empujar tan fuerte como pude para maximizar el resultado final, sabiendo que la sanción se iba a aplicar", dijo.

En la vuelta 66, cuando los coches entraban bajo bandera roja, Gasly fue informado por radio por su ingeniero de carrera Josh Peckett de que había recibido una segunda sanción a pesar de haber estado por debajo del límite de velocidad.

"OK, amigo, nos han tomado excediendo la velocidad otra vez. Conduce por el pit lane, por favor. Ve por debajo de la velocidad. Ve bien por debajo de la velocidad, por favor. Ve por debajo durante todo el recorrido, no estoy seguro de qué está pasando. No somos solo nosotros, a muchos coches les está pasando. Simplemente sigue avanzando."

La falsa celebración de Gasly contenía una mezcla de rabia y sarcasmo mientras intentaba procesar lo que sentía que era una gran injusticia, perdiendo la posibilidad de celebrar en el icónico podio de Mónaco, al que llamó un "sueño de toda la vida".

Poco después de la carrera, Alpine solicitó un Derecho de Revisión con la FIA, donde intentará demostrar que en ningún momento desde la entrada al pit Gasly había superado el límite de velocidad de 60 km/h.

"Sé que estaba por debajo del límite de velocidad del pitlane y que lo activé mucho antes de la línea. También tenemos margen para que en estas situaciones no se supere, así que solo espero que puedan revisarlo correctamente y devolvernos el resultado que todos en el equipo merecemos. Sin duda es inusual que hoy hayan sorprendido a tantos pilotos y equipos con esto, así que claramente algo no está bien."