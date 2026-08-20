A qué hora y cómo ver la práctica libre y la clasificación sprint del GP de Países Bajos de F1 en Zandvoort

Las vacaciones de la Fórmula 1 terminaron y los pilotos de la máxima categoría vuelven a la pista este viernes en el circuito de Zandvoort para disputar el único entrenamiento libre del fin de semana y la clasificación sprint.

El regreso a la acción marca el inicio de la segunda mitad de la temporada, tras las 11 rondas disputadas entre marzo y julio, en un campeonato que tiene a Kimi Antonelli como cómodo líder, con 50 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, de Ferrari, y 59 sobre George Russell, compañero del italiano en Mercedes.

Sin embargo, Antonelli no puede relajarse en una F1 que se ha mostrado cambiante en las últimas carreras y en la que el dominio de Mercedes ya no es el mismo que al inicio de la temporada, tal como lo demostró la última cita antes de la pausa, cuando McLaren dominó el Gran Premio de Hungría.

Colapinto sin mejoras en Alpine y Checo Pérez con nuevo jefe en Cadillac

Franco Colapinto vuelve a la acción con Alpine en Zandvoort en un fin de semana en el que el equipo estrenará un paquete de mejoras en el coche. Sin embargo, por el momento, estas solo estarán disponibles para Pierre Gasly, mientras que el argentino deberá esperar hasta la siguiente ronda, en Monza, para contar con ellas.

Sergio Pérez buscará encontrarse con un monoplaza más fiable en Cadillac tras los problemas que lo afectaron en las últimas carreras, en un equipo que, a su vez, estrena jefe tras la llegada de Marcin Budkowski en reemplazo de Graeme Lowdon.

Horarios del GP de Países Bajos de F1 2026:

Práctica 1 - Viernes 21 de agosto de 2026

México: 04:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 04:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 05:30h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 06:30h

Argentina: 07:30h

Uruguay / Paraguay: 07:30h

Clasificación Sprint - Viernes 21 de agosto de 2026

México: 08:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:30h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:30h

Argentina: 11:30h

Uruguay / Paraguay: 11:30h

Pronóstico del tiempo para el viernes en el GP de Países Bajos

Se espera que el viernes esté mayormente nublado y con temperaturas suaves en Zandvoort, con posibilidad de algunas lluvias durante las primeras horas del día.

Esto podría hacer que la única sesión de entrenamientos libres cobre una importancia aún mayor, especialmente en un fin de semana sprint, en el que los equipos tienen poco tiempo antes de que comience la actividad competitiva. Incluso si la pista está seca para la clasificación sprint, la ubicación costera de Zandvoort implica que el viento y las condiciones cambiantes pueden seguir haciendo que el circuito sea complicado.

Actualmente, el pronóstico para el sábado indica temperaturas más bajas, con posibilidad de algunas lluvias por la mañana antes de la carrera sprint y la clasificación.

Se espera que el domingo también sea relativamente fresco para el Gran Premio de Países Bajos, por lo que el comportamiento de los neumáticos y la posición en pista podrían convertirse en factores más importantes que las altas temperaturas.

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¿Cómo ver el GP de Países Bajos de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

*Fox Sports Argentina transmitirá en diferido durante el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos.

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Constructores